韓職／父母都來自台灣 韓華鷹育成選手柳相彬大翻身

父母都來自台灣的韓華鷹新人柳相彬，去年底以育成球員的身分加盟韓華鷹，今年在二軍表現出色，獲選二軍明星賽。近期終於登上一軍的他，前8場比賽打擊率高達3成，受到韓媒關注。

柳相彬出生於仁川，由於父母都是台灣人，他高三之前都是拿中華民國護照，直到高三年才和父母一起歸化。他受訪時表示：「高三時聽說可能因為國籍無法獲得指名，因此決定入籍韓國。」

不過柳相彬仁川高中畢業後未獲得指名，大學畢業後再度參加選秀依然未獲選。不過韓華鷹隨即向柳相彬提出育成合約，他今年在二軍表現出色，13日獲得正式合約，14日就擔任先發九棒右外野手。

韓華鷹球迷中有句諺語叫：「來自仁川的球員你可以信任。」大聯盟強投柳賢振就是仁川高中畢業的球員，也曾效力過韓華鷹。對此柳相彬表示：「我想證明我是對的，這樣球迷就不會對這句話感到失望。」

韓華的金仁煥同樣是育成選手出生，目前出賽103場15轟站穩一軍，柳相彬可望成為下一個育成選手的成功案例。韓華鷹總教練素貝羅（Carlos Subero）也稱讚柳相彬的表現，認為他的打擊姿勢神似培政英雄的「風之孫」李政厚。