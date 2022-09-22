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中職／20歲曾峻岳狂飆157公里 追平本土最快球速

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊曾峻岳關門成功，最後一球157公里飆破生涯最快球速。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊曾峻岳關門成功，最後一球157公里飆破生涯最快球速。記者季相儒／攝影

富邦悍將鐵牛棚發威，賴智垣、富藍戈、曾峻岳接連投出三上三下，加上先發的范米特，從3局上開始，賞給統一獅隊連續20個出局數，曾峻岳更以157公里刷新生涯最快球速，賴智垣、富藍戈也都投出平生涯最速紀錄。

悍將隊今天在新莊主場以4：3險勝獅隊，范米特前3局被敲4安掉3分，但從3局上被邱智呈敲出安打後，就沒有再讓獅隊打者上壘，賴智垣、富藍戈、曾峻岳也各投1局無失分，鎖住1分領先。

總教練丘昌榮先向這幾位勝利組牛棚說聲「辛苦了」，接著也誇獎賴智垣來到悍將隊後有把握住機會，但也警惕切勿自滿，「今天對潘傑楷投到148公里，結果再對下一個打者就連投3個壞球，太亢奮了。」

悍將隊今晚牛棚表現很突出，賴智垣投出148公里、富藍戈157公里都平個人中職最速，曾峻岳最後更是以一顆157公里速球三振掉獅隊洋砲羅薩，將個人最快球速從156公里再推進1公里。

這1公里很關鍵，曾峻岳以157公里追平本土投手最速紀錄，與羅嘉仁、葉家淇、徐若熙和古林睿煬共同保持。

富邦悍將隊曾峻岳關門成功，最後一球157公里飆破生涯最快球速。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊曾峻岳關門成功，最後一球157公里飆破生涯最快球速。記者季相儒／攝影

曾峻岳 牛棚 球速

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