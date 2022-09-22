中職／兄弟7人左打部隊奏效 岳政華轟黃子鵬說運氣好

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
岳政華3局上砲轟黃子鵬，很謙虛說運氣好。圖／中信兄弟隊提供
岳政華3局上砲轟黃子鵬，很謙虛說運氣好。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊開路先鋒岳政華，今天在桃園球場對樂天桃猿隊之戰4打數2安打，攻下3分打點，還跑回兩分，尤其3局上轟出右外野3分砲，成為兄弟6：2擊敗樂天桃猿隊的最大功臣，他說：「運氣好。」

猿隊投手黃子鵬本季對戰統一獅（5連勝）、味全龍（3連勝）、富邦悍將隊合計11勝1敗，唯獨贏不了兄弟，5次對戰只有1敗、對戰防禦率4.50，今天失6分（5分自責）寫下21場先發單場新高。

岳政華首局面對黃子鵬，揮出中外野飛球出局，3局上在1出局二、三壘有人時開轟，成為致勝一擊；他表示，第1局節奏被牽著走，第2次對決想好策略、逮到失投球，當時壘上有人，鎖定變化球揮棒，只想把球送到外野。

他說：「很久沒對到黃子鵬了，上次已是去年球季，能打出全壘打是運氣好。」

兄弟先發打線排出7名左打，總教練林威助表示，之前打黃子鵬狀況不錯，球隊本身左打也夠，兩支全壘打很關鍵，特別是岳政華3分砲。

林威助強調，黃子鵬今年投得非常好，對他做了研究、設定球路，該纏鬥就纏鬥，岳政華最近揮棒不猶豫，擊球感覺不錯。

黃子鵬 樂天桃猿

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