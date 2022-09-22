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中職／范米特優質先發領軍 悍將3連勝送病貓4連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手范米特投完6局失3分。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊先發投手范米特投完6局失3分。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊帶著2連勝餘威，今晚在新莊棒球場由范米特6局失3分優質先發領軍下，以4：3險勝統一獅隊，將連勝數字繼續向上推進，獅隊則吞下4連敗，年度勝率上又與味全龍隊拉開到1場勝差。

獅隊在1局上先馳得點，不過1局下悍將隊很快反擊，申皓瑋一發兩分砲逆轉比數，3局上獅隊再添2分，林靖凱保送後，陳傑憲三壘打、邱智呈安打各有1分打點。

2：3落後的悍將隊在3局下再次取得領先，林澤彬敲安後盜上二壘，2出局後高國麟敲二壘打追平比數，辛元旭的安打將比分超前。

悍將隊先發投手范米特渡過前3局亂流後回穩，4到6局皆投出三上三下，交接給鐵牛棚， 賴智垣、富藍戈、曾峻岳各投1局無分，守住1分領先。

范米特以98球投完6局，被敲4支安打都集中在前3局，另有3次三振、1次四壞保送，丟掉3分，奪得個人本季第6勝（14敗），防禦率4.02。

獅隊先發人手捉襟見肘，林子崴相隔1119天再次先發，投2.2局雖然有6次三振，但也被敲5支安打，丟掉4分有3分是責失，吞下本季第2敗。

陳傑憲 牛棚

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