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中職／岳政華3分砲打下江山 防禦率王黃子鵬贏不了兄弟
中職防禦率王黃子鵬就是贏不了中信兄弟隊，今天在桃園球場先發6局失6分，其中5分自責，兄弟終場6：2獲勝，本季第2次打出5連勝，也讓黃子鵬終止9連勝。
黃子鵬被揮出5支安打包括岳政華、陳子豪全壘打，單場失6分是本季21場先發最多，今天不敵兄弟後，本季戰績11勝2敗，防禦率從賽前1.75升至1.99，仍居全聯盟第1。
兄弟先發打線有7名左打，讓黃子鵬吃了不少苦頭，本季對戰5場合計28局失15分，其中14分自責，防禦率達4.5；黃子鵬對統一獅隊5連勝、味全龍隊3連勝、富邦悍將隊3勝1敗，但無法擊敗兄弟，今天吞下對戰首敗。
猿隊面對兄弟先發投手陳柏豪，2局下展開攻勢，朱育賢靠他接球失誤上壘，再靠楊晉豪二壘打跑回全場第1分，接著陳晨威安打再下一城。
兄弟前兩局6上6下，3局上突破黃子鵬封鎖，岳東華獲保送、福來喜安打，接著岳政華轟出右外野3分砲，本季第5轟幫助球隊3：2超前。
黃子鵬4局上再遭陳子豪轟出右外野陽春砲，5局上岳政華安打、江坤宇二壘打攻下1分，兄弟拉大到5：2。
6局上猿隊守備出狀況，楊晉豪在游擊區出現兩次失誤，捕手張閔勛被盜壘、發生傳球失誤，奉送兄弟第6分，落後到比賽結束，岳政華4打數2安打，獲選單場MVP。
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