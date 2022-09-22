WBC／中華隊找2台裔球員助陣 中職上周已展開聯絡

世界棒球經典賽將在明年開打，中華隊是否尋求台裔大聯盟戰力支援成為討論話題，響尾蛇隊22歲台美混血外野手卡洛爾（Corbin Carroll）今天受訪時表示未收到聯繫，負責組訓的中華職棒聯盟則回應，已在上周與經紀公司進行初步洽談。

聯盟祕書長楊清瓏表示，近期聯盟與國家隊總教練林岳平均有就球隊籌組事務進行討論，林總教練考量到國家隊打擊戰力的需求，若卡洛爾加入，將可對團隊帶來正向助益。

楊清瓏也表示，聯盟上周已聯繫響尾蛇球團，並與卡洛爾所屬的CAA經紀公司代表進行過初步洽談與邀請，經紀公司表示近期會確認選手的想法與意願後回覆給聯盟。

楊清瓏也透露，不僅卡洛爾選手，另一名台裔大聯盟選手費爾柴爾德（Stuart Fairchild）也在林岳平總教練的考量範圍之內，聯盟經聯繫紅人球團後，也與所屬經紀人展開洽談與邀請，近期確認選手本人的參賽意願。