快訊

不是頭暈！台東晚間連兩起地震「僅隔1分鐘」 最大震度4級

哈日族快安排行程！日相岸田文雄宣布：10月11日開放自由行

普亭宣布動員嚇壞後備軍人 「如何在家弄斷手臂」成熱搜關鍵字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

WBC／中華隊找2台裔球員助陣 中職上周已展開聯絡

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
卡洛爾。 路透
卡洛爾。 路透

世界棒球經典賽將在明年開打，中華隊是否尋求台裔大聯盟戰力支援成為討論話題，響尾蛇隊22歲台美混血外野手卡洛爾（Corbin Carroll）今天受訪時表示未收到聯繫，負責組訓的中華職棒聯盟則回應，已在上周與經紀公司進行初步洽談。

聯盟祕書長楊清瓏表示，近期聯盟與國家隊總教練林岳平均有就球隊籌組事務進行討論，林總教練考量到國家隊打擊戰力的需求，若卡洛爾加入，將可對團隊帶來正向助益。

楊清瓏也表示，聯盟上周已聯繫響尾蛇球團，並與卡洛爾所屬的CAA經紀公司代表進行過初步洽談與邀請，經紀公司表示近期會確認選手的想法與意願後回覆給聯盟。

楊清瓏也透露，不僅卡洛爾選手，另一名台裔大聯盟選手費爾柴爾德（Stuart Fairchild）也在林岳平總教練的考量範圍之內，聯盟經聯繫紅人球團後，也與所屬經紀人展開洽談與邀請，近期確認選手本人的參賽意願。

費爾柴爾德。 美聯社
費爾柴爾德。 美聯社

卡洛爾 楊清瓏 林岳平

延伸閱讀

中職／龍獅爭年度第三變化大 胡智為出關練投

中職／林岳平兩度詢問才點頭 許銘傑接經典賽教練壓力大

U18世界盃／黃勇傳某方面能力是天賦 林岳平：進職棒受挫更多

中職／林岳平備戰經典賽 許銘傑將擔任中華隊投手教練

相關新聞

WBC／中華隊找2台裔球員助陣 中職上周已展開聯絡

世界棒球經典賽將在明年開打，中華隊是否尋求台裔大聯盟戰力支援成為討論話題，響尾蛇隊22歲台美混血外野手卡洛爾（Corbi...

中職／范米特優質先發領軍 悍將3連勝送病貓4連敗

富邦悍將隊帶著2連勝餘威，今晚在新莊棒球場由范米特6局失3分優質先發領軍下，以4：3險勝統一獅隊，將連勝數字繼續向上推進...

中職／岳政華3分砲打下江山 防禦率王黃子鵬贏不了兄弟

中職防禦率王黃子鵬就是贏不了中信兄弟隊，今天在桃園球場先發6局失6分，其中5分自責，兄弟終場6：2獲勝，本季第2次打出5...

中職／潘武雄退休可享釣魚樂 悍將貼心送上專屬折疊椅

統一獅隊潘武雄今年球季結束後確定引退，獅隊將在10月1日為他舉辦引退儀式，今天是他在引退賽前最後一次造訪新莊球場，富邦悍...

中職／龍獅爭年度第三變化大 胡智為出關練投

味全龍隊一波8連敗，讓統一獅隊在全年度勝率之爭再次燃起希望，距離排名第3的龍隊只落後0.5場勝差，明天開始兩隊更在台南球...

中職／賽前熱身造成右腳掌骨骨折 蘇緯達本季確定無望

中信兄弟隊昨天以11：0擊敗樂天桃猿隊，兩隊今天繼續在桃園球場進行3連戰第2戰，兄弟總教練林威助賽前透露，內野手蘇緯達因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。