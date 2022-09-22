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中職／潘武雄退休可享釣魚樂 悍將貼心送上專屬折疊椅
統一獅隊潘武雄今年球季結束後確定引退，獅隊將在10月1日為他舉辦引退儀式，今天是他在引退賽前最後一次造訪新莊球場，富邦悍將隊特別由隊長林哲瑄送上折疊椅、耳機，讓他退休後享受釣魚樂時能夠用得上。
潘武雄生涯在中華職棒累積4450打席，其中在新莊球場就有693打席，在所有球場中僅次於台南主場的1305打席，潘武雄今天接受悍將隊的贈禮時，也表示：「在新莊棒球場我出賽了很多場，回憶滿滿的，真的要講的話就是我連六轟其中一個球場，從我在合庫隊到現在，這座球場硬體設備進步很多，富邦把這球場用的很美。」
潘武雄除了棒球外，最熱愛的活動就是釣魚，悍將隊特別為他訂製折疊椅，上面印著「TAKE 55」的專屬字樣，潘武雄試坐時，林哲瑄還幫忙按摩了一下肩膀。
現場不分悍將、獅隊球迷都給予掌聲，潘武雄表示：「很感謝北部的球迷，有你們支持，中華職棒才會更好，這個環境才會更好。」
富邦悍將贈送潘武雄引退禮物影片：
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