快訊

哈日族快安排行程！日相岸田文雄宣布：10月11日開放自由行

普亭宣布動員嚇壞後備軍人 「如何在家弄斷手臂」成熱搜關鍵字

0+7後外籍旅客怎麼管？業者憂大亂「乾脆完全鬆綁」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將安得勝24日再先發 卡洛斯二軍準備好了

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊總教練丘昌榮。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊總教練丘昌榮。記者季相儒／攝影

富邦悍將新洋炮卡洛斯在二軍開轟，但能不能上一軍要看安得勝，總教練丘昌榮說得明白，除非9月24日安得勝的先發有狀況，才會考慮拉卡洛斯上來。

安得勝在15日的本季初登板，1局都沒投完，就因守備失誤加上被敲8支安打，丟掉9分僅1分責失，丘昌榮表示，安得勝的球質還是不錯，只不過遇到失誤，心情上有點急著要解決打者，還是會安排他再一場先發。

卡洛斯來台後都在二軍調整，前2戰未敲安，但最近連4場有安打，昨天更敲出來台首轟，丘昌榮表示，之前跟卡洛斯聊過，他對於台灣的直球能夠適應，但變化球比較犀利，還需要適應。

卡洛斯主要守備位置設定在三壘、一壘、指定打擊，雖然今年守過5場外野，不過較不擅長，屆時若升上一軍如何安排？丘昌榮坦言還不會太快想到那邊，要先看安得勝投球表現。

丘昌榮 富邦悍將

延伸閱讀

中職／陳韋霖找回控球 悍將一軍牛棚待命

中職／廖柏勳3次選秀未上原想開餐廳 21日升富邦一軍

中職／黃保羅U18兩場好投 丘總開心看球不把話說滿

中職／註解羅力終賽 丘總：一點點不完美造就最完美

相關新聞

WBC／中華隊找2台裔球員助陣 中職上周已展開聯絡

世界棒球經典賽將在明年開打，中華隊是否尋求台裔大聯盟戰力支援成為討論話題，響尾蛇隊22歲台美混血外野手卡洛爾（Corbi...

中職／范米特優質先發領軍 悍將3連勝送病貓4連敗

富邦悍將隊帶著2連勝餘威，今晚在新莊棒球場由范米特6局失3分優質先發領軍下，以4：3險勝統一獅隊，將連勝數字繼續向上推進...

中職／岳政華3分砲打下江山 防禦率王黃子鵬贏不了兄弟

中職防禦率王黃子鵬就是贏不了中信兄弟隊，今天在桃園球場先發6局失6分，其中5分自責，兄弟終場6：2獲勝，本季第2次打出5...

中職／潘武雄退休可享釣魚樂 悍將貼心送上專屬折疊椅

統一獅隊潘武雄今年球季結束後確定引退，獅隊將在10月1日為他舉辦引退儀式，今天是他在引退賽前最後一次造訪新莊球場，富邦悍...

中職／龍獅爭年度第三變化大 胡智為出關練投

味全龍隊一波8連敗，讓統一獅隊在全年度勝率之爭再次燃起希望，距離排名第3的龍隊只落後0.5場勝差，明天開始兩隊更在台南球...

中職／賽前熱身造成右腳掌骨骨折 蘇緯達本季確定無望

中信兄弟隊昨天以11：0擊敗樂天桃猿隊，兩隊今天繼續在桃園球場進行3連戰第2戰，兄弟總教練林威助賽前透露，內野手蘇緯達因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。