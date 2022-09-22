中職／悍將安得勝24日再先發 卡洛斯二軍準備好了

富邦悍將新洋炮卡洛斯在二軍開轟，但能不能上一軍要看安得勝，總教練丘昌榮說得明白，除非9月24日安得勝的先發有狀況，才會考慮拉卡洛斯上來。

安得勝在15日的本季初登板，1局都沒投完，就因守備失誤加上被敲8支安打，丟掉9分僅1分責失，丘昌榮表示，安得勝的球質還是不錯，只不過遇到失誤，心情上有點急著要解決打者，還是會安排他再一場先發。

卡洛斯來台後都在二軍調整，前2戰未敲安，但最近連4場有安打，昨天更敲出來台首轟，丘昌榮表示，之前跟卡洛斯聊過，他對於台灣的直球能夠適應，但變化球比較犀利，還需要適應。

卡洛斯主要守備位置設定在三壘、一壘、指定打擊，雖然今年守過5場外野，不過較不擅長，屆時若升上一軍如何安排？丘昌榮坦言還不會太快想到那邊，要先看安得勝投球表現。