快訊

不是頭暈！台東晚間連兩起地震「僅隔1分鐘」 最大震度4級

哈日族快安排行程！日相岸田文雄宣布：10月11日開放自由行

普亭宣布動員嚇壞後備軍人 「如何在家弄斷手臂」成熱搜關鍵字

中職／余德龍登板收拾象隊 曾豪駒：有時這樣比較難打

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
余德龍相隔8年再登板，今天賽前恢復野手身分熱身備戰。記者藍宗標／攝影
余德龍相隔8年再登板，今天賽前恢復野手身分熱身備戰。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊在桃園主場對中信兄弟隊3連戰，昨天首戰0：11大敗，洋投必贏多只撐5局失7分（4分自責），吞下本季首敗；猿隊總教練曾豪駒表示，他在前兩局不夠穩定，變化球控制不好，球路被設定，3局起能搶到好球數就穩住場面。

猿隊昨天一路掛零，打完8局已經落後11分，9局上推出野手余德龍登板，曾豪駒說：「差了11分，不能動用主力投手，就讓他消化局數。」

余德龍第8局在場邊已經蠢蠢欲動，做好上場投球的準備，曾豪駒笑說：「不用跟他講，他已準備好了，自己也有感覺。」

這位34歲老將完成1局無失分任務，最快球速143公里，維持8年前上次登板的速度；曾豪駒表示，余德龍年紀大了，不可能每球都這麼快，如果硬拚球速，投1天可能要休1個月，之前就發生過這種事。

余德龍投球內容不錯，面對4名打者未被安打，只有1次保送，意外達到「野手克制野手」的功能，曾豪駒笑說：「有時這樣反而比較難打，對方野手不知怎麼打。」

曾豪駒 余德龍 球速

延伸閱讀

中職／余德龍有看張育成投小便球 不喜歡被叫大谷德龍

中職／狂威將回一軍 楊彬、楊晉豪放入季後賽觀察名單

中職／楊彬進入先發輪值 曾豪駒揭他場上這2點讓人驚豔

中職／猿隊4捕手僅2人能蹲 毛英傑上一軍支援

相關新聞

WBC／中華隊找2台裔球員助陣 中職上周已展開聯絡

世界棒球經典賽將在明年開打，中華隊是否尋求台裔大聯盟戰力支援成為討論話題，響尾蛇隊22歲台美混血外野手卡洛爾（Corbi...

中職／范米特優質先發領軍 悍將3連勝送病貓4連敗

富邦悍將隊帶著2連勝餘威，今晚在新莊棒球場由范米特6局失3分優質先發領軍下，以4：3險勝統一獅隊，將連勝數字繼續向上推進...

中職／岳政華3分砲打下江山 防禦率王黃子鵬贏不了兄弟

中職防禦率王黃子鵬就是贏不了中信兄弟隊，今天在桃園球場先發6局失6分，其中5分自責，兄弟終場6：2獲勝，本季第2次打出5...

中職／潘武雄退休可享釣魚樂 悍將貼心送上專屬折疊椅

統一獅隊潘武雄今年球季結束後確定引退，獅隊將在10月1日為他舉辦引退儀式，今天是他在引退賽前最後一次造訪新莊球場，富邦悍...

中職／龍獅爭年度第三變化大 胡智為出關練投

味全龍隊一波8連敗，讓統一獅隊在全年度勝率之爭再次燃起希望，距離排名第3的龍隊只落後0.5場勝差，明天開始兩隊更在台南球...

中職／賽前熱身造成右腳掌骨骨折 蘇緯達本季確定無望

中信兄弟隊昨天以11：0擊敗樂天桃猿隊，兩隊今天繼續在桃園球場進行3連戰第2戰，兄弟總教練林威助賽前透露，內野手蘇緯達因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。