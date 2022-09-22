中職／余德龍登板收拾象隊 曾豪駒：有時這樣比較難打

樂天桃猿隊在桃園主場對中信兄弟隊3連戰，昨天首戰0：11大敗，洋投必贏多只撐5局失7分（4分自責），吞下本季首敗；猿隊總教練曾豪駒表示，他在前兩局不夠穩定，變化球控制不好，球路被設定，3局起能搶到好球數就穩住場面。

猿隊昨天一路掛零，打完8局已經落後11分，9局上推出野手余德龍登板，曾豪駒說：「差了11分，不能動用主力投手，就讓他消化局數。」

余德龍第8局在場邊已經蠢蠢欲動，做好上場投球的準備，曾豪駒笑說：「不用跟他講，他已準備好了，自己也有感覺。」

這位34歲老將完成1局無失分任務，最快球速143公里，維持8年前上次登板的速度；曾豪駒表示，余德龍年紀大了，不可能每球都這麼快，如果硬拚球速，投1天可能要休1個月，之前就發生過這種事。

余德龍投球內容不錯，面對4名打者未被安打，只有1次保送，意外達到「野手克制野手」的功能，曾豪駒笑說：「有時這樣反而比較難打，對方野手不知怎麼打。」