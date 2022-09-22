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中職／龍獅爭年度第三變化大 胡智為出關練投
味全龍隊一波8連敗，讓統一獅隊在全年度勝率之爭再次燃起希望，距離排名第3的龍隊只落後0.5場勝差，明天開始兩隊更在台南球場有連續3場的正面對決，獅隊總教練林岳平說得坦白：「確實是目標。」
今年中職季後賽採取新規定，每年有3隊能打季後賽，上、下半季冠軍之外的全年勝率最高隊伍也有打季後賽資格，若上、下半季冠軍同一隊，則由年度勝率第2及第3球隊打季後挑戰賽。
獅隊下半季戰績墊底，剩下22場比賽要追很困難，衝刺年度勝率更加關鍵，而與龍隊對戰還有7場，林岳平表示：「變化還滿大的，兩隊近況都不理想，都還很難說。」
獅隊比較大的問題是，先發投手胡智為、外野手林安可陸續確診，少了兩大戰力，胡智為今天出關練球，林安可最快本周六出關，林岳平表示：「胡智為久未出賽，何時能夠登板還不確定，明天隨隊一軍再來評估。」
獅隊目前先發除了兩名洋投羅昂、克維斯外，就是潘威倫、江辰晏，林子崴今天扛起暌違2年的一軍先發，而宋文華本季初登板是先發3局無失分，但林岳平評估下，仍會將他安排在中繼。
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