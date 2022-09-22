中職／江坤宇打擊率緊咬林立 林威助分析4名同類型打者

樂天桃猿隊林立暫居打擊四冠王，目前也是唯一打擊率超過3成3的打者，以3成37保持領先，中信兄弟隊內野手江坤宇3成29排名第2，總教練林威助說：「還有21場比賽要打，慢慢來。」

林威助表示，只要感覺好，信心就會好，江坤宇有進步，狀況不好時再修正揮棒軌道、時機，就不必擔心何時才有安打。

江坤守打擊率、安打數緊追林立，目前109支安打只落後7支，同樣名列第2，就看下半季最後1/3賽事能否翻盤。

林威助表示，江坤守沒特別調整，只要心態OK、保持揮棒軌道正確，就算沒有完全掌握擊球點，只要打出去的球很平，也有機會形成安打。

他認為江坤宇、陳傑憲、林立、梁家榮都一樣，不用追求「阿達力」（擊球點），軌道和時機正確才是重點。