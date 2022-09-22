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中職／一回來就對最強 宋文華初登板自評：有待加強

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅隊宋文華。記者季相儒／攝影
統一獅隊宋文華。記者季相儒／攝影

前旅美投手宋文華回歸中職，披上統一獅球衣的初登板意外排上先發，當他翻開賽程看到要對上樂天桃猿隊，壓力開始冒上心頭，想起今年升上3A首戰就是對道奇隊的恐懼，最後3局無失分安全下莊，不過他自認：「有待加強。」

獅隊對宋文華本季定位在中繼，聽到要先發的消息時，宋文華翻了翻賽程表，看到對手是猿隊，「壓力滿大的，一回來就對到最強的，也剛好看看自己的能力，能不能夠應付中職打者。」

因為獅隊先發輪值出狀況，宋文華在9月20日登板先發，帳面成績比想像的好，先發3局僅被敲2支安打，沒有掉分，另有1次三振、2次四壞，但對自己的表現，宋文華說：「有待加強，跟最好的時候相比還有一段距離，大概才3、4成。」

獅隊總教練林岳平的評價則是，對方或許對他還不熟，造成有些直球是無效攻擊，下次對戰就難說，而宋文華自己的變化球也還投不到想要位置，製造揮空率的能力待提升，「我看到好的地方，是面對危機的時候，能夠沈著面對。」

這3局都讓人攻上得點圈，但皆力保不失，宋文華表示，之前在國外擔任中繼，常常面對要處理危機，「過去經驗告訴我，不要因為壘上有人，影響自己的想法，對決的心態不能有所不同。」

直球球速在137到143公里左右，宋文華認為，身體上沒有傷痛，「是身體發力位置還不穩定，第一場也比較緊繃。」去年開季宋文華球速一開始也沒出來，今年還有從美國返台的空檔，又要重新調整。

當初決定回來台灣，宋文華表示，美國球隊有留人，但感受到3A比較有收穫，在高階1A學不到東西，因此傾向回台，「是不到遺憾，但離開的時候有猶豫了一下，畢竟也待了5、6年。」

統一獅隊宋文華。記者季相儒／攝影
統一獅隊宋文華。記者季相儒／攝影

宋文華 中職

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