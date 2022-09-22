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中職／余德龍有看張育成投小便球 不喜歡被叫大谷德龍
樂天桃猿隊昨天在桃園主場以0：11慘敗，9局上推出34歲野手余德龍登板，負責對中信兄弟隊消化局數，這位超級工具人今天談到難得投球任務，笑說：「投完很爽。」
余德龍用17球完成後援任務，面對4名打者未被安打、出現1次保送，暌違8年再上投手丘，完美無失分退場，最快球速還有143公里。
他表示，第8局就開始準備，比一比投球動作，向教練團示意自己OK，完成投球任務覺很爽，因為很久沒投球了。
旅美好手張育成本季效力光芒隊時，也有兩場投球任務，余德龍說：「有看他這兩次登板投球，他是我的國中、高中學弟，自己不會像他一樣投小便球，因為投不準。」
生涯11年除了捕手，余德龍其他守位都有經驗，包括3次擔任投手；他表示，國小曾經蹲捕，只是社團性質在玩，打職棒不可能當捕手，要應付彈跳球、擦棒球不容易。
余德龍形容，昨天投球任務結束、今天「正常痠」、手臂感覺還好，從嘉義大學、桃園航空隊至今，最快球速都是143公里。
他說：「開心就好，以後球隊還是不要出現這種狀況。」
由於在猿隊扮演多功能角色、又投又打，還被球迷喻為「大谷德龍」，余德龍坦言不喜歡這個封號，因為「前面是別人的名字」。
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