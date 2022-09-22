快訊

不是頭暈！台東晚間連兩起地震「僅隔1分鐘」 最大震度4級

哈日族快安排行程！日相岸田文雄宣布：10月11日開放自由行

普亭宣布動員嚇壞後備軍人 「如何在家弄斷手臂」成熱搜關鍵字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／余德龍有看張育成投小便球 不喜歡被叫大谷德龍

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導

樂天桃猿隊昨天在桃園主場以0：11慘敗，9局上推出34歲野手余德龍登板，負責對中信兄弟隊消化局數，這位超級工具人今天談到難得投球任務，笑說：「投完很爽。」

余德龍用17球完成後援任務，面對4名打者未被安打、出現1次保送，暌違8年再上投手丘，完美無失分退場，最快球速還有143公里。

他表示，第8局就開始準備，比一比投球動作，向教練團示意自己OK，完成投球任務覺很爽，因為很久沒投球了。

旅美好手張育成本季效力光芒隊時，也有兩場投球任務，余德龍說：「有看他這兩次登板投球，他是我的國中、高中學弟，自己不會像他一樣投小便球，因為投不準。」

生涯11年除了捕手，余德龍其他守位都有經驗，包括3次擔任投手；他表示，國小曾經蹲捕，只是社團性質在玩，打職棒不可能當捕手，要應付彈跳球、擦棒球不容易。

余德龍形容，昨天投球任務結束、今天「正常痠」、手臂感覺還好，從嘉義大學、桃園航空隊至今，最快球速都是143公里。

他說：「開心就好，以後球隊還是不要出現這種狀況。」

由於在猿隊扮演多功能角色、又投又打，還被球迷喻為「大谷德龍」，余德龍坦言不喜歡這個封號，因為「前面是別人的名字」。

猿隊超級工具人余德龍，長年在猿隊扮演各種角色。記者藍宗標／攝影
猿隊超級工具人余德龍，長年在猿隊扮演各種角色。記者藍宗標／攝影

余德龍 球速 樂天桃猿

延伸閱讀

MLB／張育成單場4度上壘 「紅襪歲月」安打開張

MLB／張育成「很意外紅襪隊會選我」 教頭柯拉對他有印象

MLB／張育成轉戰紅襪 光芒球迷有人不捨也有人不滿意

MLB／張育成3進DFA都有新東家 美媒評紅襪為內野買保險

相關新聞

WBC／中華隊找2台裔球員助陣 中職上周已展開聯絡

世界棒球經典賽將在明年開打，中華隊是否尋求台裔大聯盟戰力支援成為討論話題，響尾蛇隊22歲台美混血外野手卡洛爾（Corbi...

中職／范米特優質先發領軍 悍將3連勝送病貓4連敗

富邦悍將隊帶著2連勝餘威，今晚在新莊棒球場由范米特6局失3分優質先發領軍下，以4：3險勝統一獅隊，將連勝數字繼續向上推進...

中職／岳政華3分砲打下江山 防禦率王黃子鵬贏不了兄弟

中職防禦率王黃子鵬就是贏不了中信兄弟隊，今天在桃園球場先發6局失6分，其中5分自責，兄弟終場6：2獲勝，本季第2次打出5...

中職／潘武雄退休可享釣魚樂 悍將貼心送上專屬折疊椅

統一獅隊潘武雄今年球季結束後確定引退，獅隊將在10月1日為他舉辦引退儀式，今天是他在引退賽前最後一次造訪新莊球場，富邦悍...

中職／龍獅爭年度第三變化大 胡智為出關練投

味全龍隊一波8連敗，讓統一獅隊在全年度勝率之爭再次燃起希望，距離排名第3的龍隊只落後0.5場勝差，明天開始兩隊更在台南球...

中職／賽前熱身造成右腳掌骨骨折 蘇緯達本季確定無望

中信兄弟隊昨天以11：0擊敗樂天桃猿隊，兩隊今天繼續在桃園球場進行3連戰第2戰，兄弟總教練林威助賽前透露，內野手蘇緯達因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。