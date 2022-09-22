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中職／敲出超大號場外轟 高國麟「確信步」帶點猶豫

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊高國麟賽前練習。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊高國麟賽前練習。記者季相儒／攝影

富邦悍將高國麟昨晚轟出一發飛出新莊棒球場的超大號全壘打，高國麟自己也有些意外，直呼是「天時地利人和」，風勢加上剛好打到比較彈的球，才有這個結果。

悍將隊昨天以9：2擊敗味全龍隊，高國麟在6局下敲出的陽春砲擴大領先，跑壘前在本壘的停滯，外界以為是「確信步」，不過高國麟澄清：「是知道會飛出去，但是那一球靠近標竿，我在確認是界內還是界外，怕跑出去又要繞回來。」

這支全壘打還是高國麟本季對戰布里悍的第一支安打，他表示：「主要就是攻擊好球帶，今年對我投球比較多壓在邊角，打出去也不扎實，那一球剛好失投。」

在「不彈球」年代還能敲出場外全壘打，高國麟認為，今年球季的球比起去年上半季已經算會飛，「去年上半季幾乎都飛不遠，今年是有時候是打得出去。」這一發全壘打距離這麼遠，或許就是剛好打到能飛比較遠的球，高國麟也補充，「還有昨晚風比較大，天時地利人和。」

不過跟自己敲出超大號全壘打相比，高國麟更在意球隊贏球，「我們還有一點機會，剩下的場數裡盡量去贏球，拿下下半季冠軍，這是大家的目標，想盡辦法走完最後一哩路。」

高國麟 富邦悍將

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