學校體育傳炬獎29日頒獎 江漢聲、彭誠浩獲終身成就獎

教育部體育署今天公布「111年度教育部體育署學校體育傳炬獎」終身成就獎由現任輔仁大學校長、前大專體育總會長的江漢聲，及亞洲棒球總會前會長、WBSC第一副會長彭誠浩獲獎，體育署預定於29日在張榮發基金會國際會議廳舉行頒獎典禮。

為表揚致力推展學校體育有具體績效之團體及個人，獎勵其對學校體育運動特殊貢獻，於110年定名的學校體育傳炬獎今年將於29日舉辦頒獎典禮，今年共計收到74件申請案件，依據「教育部體育署獎勵學校體育績優團體及個人評選要點」規定及經過專家委員初選、複審及決選等三階段多次會議審查及討論，最終評選出包括團體類獎項20個單位及個人獎項21名人員，共計41個機關、學校及個人獲獎。

其中眾所矚目的終身成就獎，體育署在今天公布由現任輔仁大學校長江漢聲、WBSC第一副會長彭誠浩共同獲獎，體育署學校體育組組長蔡忠益在談到兩人得獎理由時表示，江漢聲運用自身專業將醫學結合體育，建置「運動傷害防護中心」與「輔仁大學運動醫學中心」等，為選手築起保護網，成為我國奧運選手登頂的推手之一，擔任大專體總會長期間，率領同仁為大專校院服務多年累積超過150萬人次，並爭取國際職務，並在2017年配合台北市成功舉辦世大運，讓我國選手於世界舞台發光發熱。

至於以棒球為一生志業與使命的彭誠浩長年傾力挹注資源，創立文化大學棒球隊，同時也積極運作催生U12世界盃少棒賽連續由台灣承辦的口碑，此外，更致力推動「梅花旗大學棒球錦標賽」等賽會，使學生棒球人口倍增，提升台灣棒球的競技實力。

體育署表示，辦理學校體育傳炬獎，目的是為表揚致力推展學校體育教育的團體組織及個人，感謝貢獻於學校體育事務推廣的基層的老師、教練、學校及機關團體，為學校體育年度重點施政。也藉由頒獎典禮感謝所有基層的體育人員及團體，學校體育教學雖受到疫情影響，但許多基層機關及學校單位在兼顧防疫的前提下，仍能快速調整並持續不斷地推展學校體育事務。