中職／賽前熱身造成右腳掌骨骨折 蘇緯達本季確定無望
中信兄弟隊昨天以11：0擊敗樂天桃猿隊，兩隊今天繼續在桃園球場進行3連戰第2戰，兄弟總教練林威助賽前透露，內野手蘇緯達因為右腳掌骨骨折，今年想再出賽很難了。
蘇緯達本季只在一軍出賽23場，昨天賽前熱身時，隨著熱身器材移動，右腳踩踏動作不順；他一開始沒有什麼感覺，持續暖身備戰，直到比賽開打才發現不對勁。
林威助表示，蘇緯達做操時踩到，當時聽到右腳有聲音，比賽中覺得腫漲、有疼痛感，後來證實骨折；從目前情況看來，動手術的機會很高，至少接下來兩個月沒有辦法比賽。
林威助說：「昨天比賽時，岳東華的腳扭到，叫蘇緯達準備接替上場，他才說腳不舒服，回想自己賽前熱身時踩到東西。」
蘇緯達的傷勢仍待進一步評估，先降到二軍休養，從目前情況看來，本季應是提前報銷，兄弟從二軍拉上黃韋盛接替他的位置。
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