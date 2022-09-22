經典賽／英國重磅補強馬林魚球星 有機會來台參加分組賽

WBC世界棒球經典賽歐洲區資格賽打完，英國、捷克攜手首闖明年經典賽，英國甚至開始軍備競賽。明年WBC會有20隊角逐，在22日捷克驚奇闖正賽後，已確定18席，剩餘2席等本月底巴拿馬城資格賽決斷。據傳小組賽可能分到我國A組的英國隊，22日有重磅「補強」，MLB馬林魚隊超級新星「爵士」小奇森宣布會代表英國出戰。

WBC已確定18席

WBC世界棒球經典賽是國際賽中等級最高的賽事之一，可徵召大聯盟球星，該賽事的代表資格也按照各國國籍法而定，像是以色列認定較鬆，就被戲稱是「美職二隊」。根據《外媒》報導，歐洲區資格賽22日打完，由「新人」捷克搶下最後一席，與英國攜手前進正賽。

WBC有20隊參與小組賽階段，共分為4組、每組5隊，當前已確定18席，剩餘2席會在月底的巴拿馬城打資格賽，由阿根廷、巴西、紐西蘭、尼加拉瓜、巴基斯坦與巴拿馬競爭。

我國所在的A組，小組賽會在台中舉行，目前A組確定是我國、古巴、義大利與荷蘭，另外還會補進一支資格賽隊伍，但在英國21日勝出後，選手instagram卻寫道「台灣，我們來了！」，引發「英國分進A組」的傳聞。

各隊徵召球星出戰

剛拿到資格的英國隊22日也傳出「重磅補強」。MLB馬林魚隊超級新星「爵士」小奇森宣布繼上一屆後，再披上英國隊戰袍，爵士年僅24歲，已經是大聯盟備受矚目的二遊新星，本季OPS+來到138，也入選了明星賽，被視為英國中心打線、先發游擊的看板巨星。另外，英國也可能徵召太空人後援投手泰勒，有大聯盟經驗的內野手福克斯、先發投手布萊斯都可能入隊。

我國同組其他對手都有大聯盟球星當招牌，像過往不被認為是棒球強權的義大利，也已經公布5名大聯盟等級的好手，包含天使雙雄弗萊切與斯特西，太空人的曼奇尼，藍鳥終結者羅麥諾，大都會後援投手奧塔維諾，此外他們還與道奇隊的加洛等人討論中，各隊經典賽陣容都不俗。

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