中職／以王牌投手去努力訓練 台鋼新秀蕭柏頤期許做本土洋將

台鋼雄鷹明年將於職棒二軍正式參賽，今天則是球隊首度開訓的日期，而本次選秀於獲得台鋼青睞的美和科大王牌蕭柏頤，期許自己首個職業賽季能化身本土洋將穩定出賽。

蕭柏頤先前就讀美和科大是隊上的王牌投手，在本次的選秀中於第21指名被台鋼相中，並且對於明年即將到來的職業賽季感到興奮，「我希望能把壞球率跟投球穩定度提高，這樣才能幫助我應變場上的狀況，並希望能跟洋將一樣穩定出賽及繳出優秀的表現。」

至於順利被球隊選中後，蕭柏頤也持續維持訓練，並增強自己的弱點，「我覺得上身不夠強壯，以及後背肌群的小肌肉的活動度不夠，所以有特別在這方面做加強。」

最後蕭柏頤也希望能在新賽季朝著王牌投手的目標去努力，並且期待能與隊友們一起成長。