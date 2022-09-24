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中職／靠球鞋情報修復關係 台鋼孫易伸與弟弟孫易磊逐夢棒球

聯合新聞網／ 邱柏勳／專訪
孫家兄弟檔孫易伸(左)與孫易磊(右)。 圖／孫易伸、孫易磊提供
孫家兄弟檔孫易伸(左)與孫易磊(右)。 圖／孫易伸、孫易磊提供

前文化大學主砲孫易伸，在今年選秀上獲得台鋼球團相中進軍職業，於今天正式投入球隊開訓，踏出邁進職棒的第一步，而他的弟弟U18世界盃棒球賽國手的孫易磊也在日前摘下亞軍回國，年輕新生代的兄弟兩人，一起朝棒球的更高更遠的夢想前進。

兩兄弟小時候與媽媽的合照。 圖／孫易伸提供
兩兄弟小時候與媽媽的合照。 圖／孫易伸提供

兄弟雖都是打棒球，但孫易伸透露小時候與弟弟孫易磊關係並不好，但他表示，「因為我們兩個都很有自己的想法，所以小時候非常容易起爭執，近年因為長大的關係，我們也越來越成熟，反而感情變好了。」

孫易磊(左)出發U18世界盃棒球賽前，孫易伸特地前往機場送機。 圖／孫易伸提供
孫易磊(左)出發U18世界盃棒球賽前，孫易伸特地前往機場送機。 圖／孫易伸提供

而兩兄弟都用什麼方式，增進彼此的感情，孫易磊則時會互相交換情報，「因為跟哥哥平常不太會見面，只有過年會有比較多的時間相處，但我們兩個有關注球鞋，所以表示，因為他與哥哥都喜歡買鞋，所以兩人平平常只要有看到對方喜歡的款式有特價，就會傳訊息跟對方說，慫恿對方去買。」

孫易伸與吳柏萱。 圖／孫易伸提供
孫易伸與吳柏萱。 圖／孫易伸提供

談到去U18比賽時，孫易磊則爆料哥哥未來隊友，台鋼雄鷹自培選手畢業於南英商工的吳柏萱，曾在選手村櫃台對著服務員狂講台語，「因為我們要洗衣服但沒有洗衣粉，大家就派他去拿，但他的英文不太好，所以我就教他講並在練習完後，請他去櫃檯拿洗衣粉，結果他講到一半忘記怎麼說就開始講台語，我跟其他隊友直接狂笑，最後還是靠我去解救他。」

孫易磊對外透露自己的未來，「因為升上高三後變成球隊主力，希望今年底的亞青與明年的U18世界盃能順利入選。」至於畢業後是否會想出來選秀，他則未把話說死，「我知道我在冠軍賽因為太急太緊張打得非常不好，可是有機會旅外的話，還是想去美國挑戰看看，但未來的事還很難說，我會先專注準備黑豹旗，並且全力以赴為這個賽季做準備。」

兄弟倆小時候的合照。 圖／孫易伸提供
兄弟倆小時候的合照。 圖／孫易伸提供

身為弟弟榜樣的孫易伸也對自己首個職業賽季感到興奮，「我已經迫不及待想見到路易士打擊教練，並跟他瘋狂挖寶了。」孫易磊也對哥哥的職業生涯的起步，感到十分羨慕，「他能加入一支新成立的球隊，可以跟球隊一起成長，這是很棒的一個感覺，希望他能持續進步，持續發揮優異的打擊能力扛起球隊主砲的位置。」

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