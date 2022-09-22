日職／西武「大嫂團」內鬥 前乃木坂偶像產後遭源田隊友妻威脅

太平洋聯盟埼玉西武隊近況不佳，原先球隊在剛進入九月時，還保有洋聯第一的優勢。但西武目前在九月卻打出4勝12敗的成績，不只將龍頭位置讓給軟銀，甚至還直接跌落到聯盟第四。近來更傳出主力內野手源田壯亮的太太，竟然遭到同隊內野手山田遙楓的太太長期騷擾，釀出「大嫂團」間的內鬥糾紛。

根據日本媒體「文春Online」報導，源田壯亮在2016年以選秀第三指名加盟西武獅，日後一直把守著西武游擊大關，並從2018年起連續四年獲得金手套、最佳九人獎項，是球隊不可或缺的戰力。源田在2019年10月，與偶像團體「乃木坂46」的前成員衛藤美彩結婚，並在今年1月生下了第一位男孩。

不過就在長男誕生之後，衛藤卻開始在IG上多次收到誹謗訊息，而且隨著次數增加，內容也越來越過份，甚至到了危急衛藤人身安全的地步。因此夫妻也立刻找來律師，想採法律途徑找出幕後的黑手。

結果在搜查之下，竟然發現傳遞黑函的人，正是同樣擔任西武獅隊內野手的山田遙楓之妻。在8月下旬，源田曾激動地向工作人員表示「我絕不原諒這種事情」，還在眾人面前流下男兒淚。當時山田也在現場，但隨後就被球團下放二軍。

針對外界的質疑，西武球團目前公開坦承，表示源田及其家人確實有遭到誹謗攻擊的狀況，但不願意透露出更多訊息。衛藤的經紀公司也只低調回應，並未多加說明。然而就實際狀況來看，山田自從8月30日被下放二軍後，就沒再拉上一軍出賽過。

山田本季一軍出賽74場，打擊率2成有9分打點，並未敲出任何全壘打。雖然打擊表現平平，不過他在場下經常有許多搞笑的動作，靠幽默感活絡比賽的氣氛，因此頗得球迷喜愛。如今卻傳出醜聞，也讓日本球界譁然。