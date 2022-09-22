經典賽／中華隊潛在對手！捷克、英國首度晉會內賽

經典賽資格賽熱戰尾聲，A組的英國昨日率先晉級後，捷克與西班牙要爭取A組最後一張門票，沒想到預賽時曾被西班牙以21:7血洗的捷克，靠著先發投手施耐德（Martin Schneider）6.1局僅失1分，幫助捷克3：1擊敗西班牙，成功首度闖入經典賽會內賽。

WBC Bound! pic.twitter.com/fB4yyKOzKY — World Baseball Classic (@WBCBaseball) 2022年9月21日

西班牙曾在預賽時21:7痛宰捷克。今天兩隊再次碰頭，西班牙首局就靠著前大聯盟球員貝爾崔（Engel Beltre）擊出高飛犧牲打先馳得點，不過捷克第2局靠著穆茲克（Martin Muzik）的兩分砲逆轉比數，第4局克魯普（Marek Chlup）再擊出陽春砲將比數改寫為3：1。

施耐德此戰一夫當關，主投6.1局失1分，送出5次三振，幫助捷克取得經典賽門票。根據大聯盟官網報導，施耐德一直是捷克隊上最好的投手和游擊手，不過原本只預計擔任後援投手。為了讓捷克能進入經典賽，賽前總教練帕維爾（Pavel Chadim）向施奈德提出先發的要求，施耐德則回應：「當教練問我時，我說，『嘿，你了解我，我明天就要死在外面。所以這取決於你，這是你的決定。』我早就準備好了。我也會盡力。」

捷克球員都是上班族

捷克隊整隊都是當地聯賽Extraliga的本土球員。這些球員本身有正職，只有在周五到周日有比賽。其中施耐德本業是做一休二消防員，所以每周都會缺席一場比賽。敲出全壘打的克魯普表示：「我們大多數人都要去上班，然後去訓練、打比賽。這需要很多時間，也需要很多努力。這讓我們感到非常自豪」、「我們向世界展示捷克聯賽的競爭力，而且我們每年都在變得更好」。

英國是中華隊潛在對手

除了捷克外，同屬資格賽的A組的英國也首度晉級經典賽，有很大的機率被分在中華隊所屬的A組。馬林魚二壘手奇斯霍姆（Jazz Chisholm）也在今天宣布加入英國隊。奇斯霍姆本季生涯首度入選明星賽，打擊三圍.254/.325/.535，並有14發全壘打。