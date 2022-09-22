中職／阿部瑪利亞來開球 悍將要你心跳Doki Doki

新莊棒球場首度舉辦的日式祭典來啦！10月2日富邦悍將舉辦「Doki Dokiドキドキ 」主題日，場邊攤位有多樣日式市集等著家人們一同體驗，當天也與知名節奏遊戲新作「太鼓之達人 咚咚雷音祭」合作，邀請阿部瑪利亞與遊戲中的元氣角色「小咚」擔任開球嘉賓。

熱鬧又趣味的和風祭典將在新莊城堡重磅登場，悍將與人氣節奏遊戲合作，帶來豐富的遊戲和獎品，當天入場的球迷朋友，可憑內野實體票券或電子票卷識別手環，領取「太鼓之達人」擦拭布一份，限量1000份、送完為止。

除了進場贈品之外，還有一系列的祭典遊戲等著家人們來挑戰，以Switch遊戲「太鼓之達人 咚咚雷音祭」為主軸的關卡「粉絲大挑戰」、「太鼓之達人 咚咚雷音祭體驗」與「鼓棒老師節奏挑戰」，只要集滿2個章即可至水球攤釣起的水球兌換精美獎品，最大獎包括Nintendo Switch（OLED款式）、新發售的「太鼓之達人 咚咚雷音祭」Switch版遊戲片。此外，也特別設置豐富可愛的紀念拍照區，讓大家一同在祭典中留下美好回憶。

當天賽前還將舉辦「Fubon Angels 心動拍照會」，活動當日限於一樓商店購買悍將商品最終消費金額達台幣3000元，即可獲得拍照會號碼牌一張，將可與4位Fubon Angels合照。

賽前Fubon Angels 也將換上日系服裝，帶來與台灣萬代南夢宮娛樂合作，以「太鼓之達人 咚咚雷音祭」主題曲為主的日系開場舞首演。更邀請到女神阿部瑪利亞與遊戲中的元氣角色「小咚」擔任開球嘉賓，為比賽開出漂亮的好球。

當天還有美味、可愛的屋台市集等著家人們，包括「樓下那煎銅鑼燒」、「日の本屋台」、「艸良作」等日式市集在新莊城堡等著大家，揪三五好友一起換上浴衣想像漫步在日本街頭，一起日式風情Chillㄧ下。