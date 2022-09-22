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中職／150公里速球連發！ 江少慶找回消失的火球

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將隊投手江少慶昨日最快球速153公里，有24球超過150公里。 聯合報系資料照
富邦悍將隊投手江少慶昨日最快球速153公里，有24球超過150公里。 聯合報系資料照

富邦悍將昨日在新莊主場出戰味全龍，推出江少慶先發，他7局只失2分並送出追平生涯新高的8次三振，拿下本季第4勝，本場比賽他火球連發，最快球速來到153公里，直球均速148.7公里。

江少慶曾在5月10日確診，6月3日在二軍復出後，直球均速僅剩145公里左右。和過往動輒150公里的火球相比，有很大的落差。

昨日的比賽中，江少慶終於找回球速，全場107球，其中24顆超過150公里，投到第7局還有6顆球超過150公里，球速明顯提升，賽後採訪時他也表示狀況確實還不錯。

江少慶2019年在守護者隊3A擔任先發投手，曾經飆出159公里的火球。去年回歸中職後，最快球速為155公里，同樣非常具有壓制力。今年的表現卻不如預期，從8月7日起的5次先發，他都只投出1或2次三振。上一場出賽送出4K，這場則是8K，表現有逐漸恢復。

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