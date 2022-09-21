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中職／讚大谷德龍投得好 助總回馬槍：我們宋晟睿更快

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊面對中信兄弟隊落後11分，派出野手余德龍上場投球。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊面對中信兄弟隊落後11分，派出野手余德龍上場投球。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊今天以0：11敗給中信兄弟隊，創下猿隊本季最大輸球分差，9局上推出余德龍吃局數，最快投到143公里，兄弟總教練林威助先誇余德龍投得好，也不忘說：「我們宋晟睿更快。」

兄弟今晚前6局就取得10分領先，黃恩賜先發7局，加上彭識穎、謝榮豪各投1局無失分，完封對手，今年大聯盟在大比分領先下曾看過野手上來吃局數，不過兄弟沒有比照辦理，還是派出投手收尾，林威助表示：「因為我們還有好幾位投手需要調整。」

猿隊則是在9局上推出余德龍，這位34歲的野手相隔8年再登板，還投出1局無失分，解決宋晟睿後，對江坤宇投出保送，接下來再連續讓林書逸、許基宏敲出飛球出局，1局無失分的表現，讓自己的生涯防禦率下修到3.00。

林威助表示，余德龍投球表現確實不錯，「最快143嘛。」不過也指出，輸球比較會考慮讓野手上去吃局數，「我們宋晟睿也投過，球速更快。」宋晟睿今年8月的投手生涯初登板就飆出151公里球速。

樂天桃猿隊面對中信兄弟隊落後11分，派出野手余德龍上場投球。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊面對中信兄弟隊落後11分，派出野手余德龍上場投球。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊面對中信兄弟隊落後11分，派出野手余德龍上場投球。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊面對中信兄弟隊落後11分，派出野手余德龍上場投球。記者季相儒／攝影

余德龍 林威助 球速

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