中職／斯勾以捏！林威助大讚黃恩賜 佛斯特筆記本建功

中信兄弟黃恩賜今晚7局無失分好投，幫助球隊以11：0完封樂天桃猿隊，拿下本季首勝、生涯對戰猿隊4連勝，總教練林威助聽到都忍不住說出日文：「斯勾以捏（好厲害）。」

黃恩賜今晚面對猿隊，直到4局下2出局才被敲出第1支安打，最終投完7局、96球，局數、用球數都創下本季新高，僅被敲出3支安打，領軍完封。

林威助表示，黃恩賜之前投球機制不穩定，導致壞球率偏高，今天控球穩定，沒有過去球數落後被狙擊的狀況，「相信投手教練有溝通過，今天看來是好的，希望持續下去。」

林威助也說：「特別是對上樂天，意義不同，相信這場投完自信心會不同。」不過聽到媒體指出，黃恩賜生涯對猿隊已經跨季4連勝，林威助也忍不住直呼：「斯勾以捏（好厲害），但還是要整年的穩定。」

相隔一年再拿勝投，黃恩賜感謝捕手福來喜的引導，「交給他掌控，要我丟哪就丟哪，盡自己所能去控制。」另外就是感謝隊友的火力支援，「希望明天、後天，繼續持續下去。」

找回過往的投球品質，黃恩賜要感謝兩位教練，一位是二軍投手教練王建民，在今年球季中下二軍調整時給予協助，「王哥幫助我縮短跨步、調整重心。」