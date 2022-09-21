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圖輯／中職 黃恩賜7局零失分好投 助兄弟11：0大勝樂天
樂天桃猿隊今天在桃園主場出戰來訪的中信兄弟隊，今天是三連戰的第一戰，樂天桃猿派出洋將必贏多先發對上中信兄弟隊的黃恩賜。終場中信兄弟隊以11：0擊敗樂天桃猿隊。樂天桃猿隊先發投手必贏多主投5局失7分（4分自責分）吞敗，中信兄弟隊先發投手黃恩賜主投7局零失分奪勝並獲選單場ＭＶＰ。
1局上中信兄弟隊陳子豪擊出內野滾地球，將三壘跑者岳政華送回本壘；3局上中信兄弟隊林書逸觸身球上壘，將三壘跑者福來喜擠回本壘得分，許基宏擊出內野滾地球，三壘跑者江坤宇回本壘得分，陳子豪擊出場地安打，跑者林書逸回本壘得分；6局上中信兄弟隊許基宏擊出1分打點安打，陳子豪擊出高飛犧牲打打回1分，陳文杰擊出1分打點安打，福來喜擊出2分打點二壘安打；8局上中信兄弟隊福來喜擊出高飛犧牲打再得1分。
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