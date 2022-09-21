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中職／黃恩賜7局無失分好投擒猿 11分差逼出大谷德龍

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟先發投手黃恩賜面對樂天桃猿隊，投7局無失分。記者季相儒／攝影
中信兄弟先發投手黃恩賜面對樂天桃猿隊，投7局無失分。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊今晚點燈不成，反遭中信兄弟隊一輪暴打，以0：11吞敗，兄弟在先發投手黃恩賜7局無失分好投率領下，賞給猿隊本季最大輸球分差，還逼出野手余德龍上場投球。

黃恩賜今天先發對戰猿隊，開場一輪壓制，除了2次保送外，直到4局下2出局才被梁家榮敲出本場第一支安打，然而一路投完7局沒有掉分，全場僅被敲3支安打，用球數96球寫下本季新高，另有3次三振、3次四壞、1次觸身。

黃恩賜今年在一軍先發3場都吞敗，7月28日後到二軍調整，直到9月才回歸一軍，前兩場出賽1次後援、1次先發無關勝敗，直到今天才收下本季首勝，也是個人對戰猿隊的跨季4連勝。

兄弟打線在1局上先攻下1分，2局上更趁著猿隊先發投手必贏多控球失準，單局僅敲出1安打，另有1次失誤加上1次四壞、2次觸身球，還有必贏多的投手犯規，攻下4分；6局上兄弟更是單局5支安打攻下5分，8局上再添1分。

11分的差距是猿隊本季最大落後，9局上只好派出「超級工具人」余德龍上場吃局數，投了1局沒有掉分，成為猿隊今天唯一無失分的「投手」，這是余德龍生涯第3次登板投球，最近一次是2014年9月12日，生涯防禦率從4.50下修到3.00。

猿隊雖然今天吞敗，但今起與兄弟的三連戰，只要接下來兩場贏一場，還是可以點亮下半季封王的魔術數字M15。

黃恩賜 余德龍

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