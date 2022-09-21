快訊

Fed今三度升息3碼 年底前可能升到至少4.25%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／誰敢不理悍將？江少慶7局8K好投送龍隊8連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊先發投手江少慶，先發7局失2分，另有8次三振。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手江少慶，先發7局失2分，另有8次三振。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊先發投手江少慶今晚球速快、控球準，繳出7局失2分、8次三振好投，加上打線大爆發，高國麟、辛元旭都開轟，以9：2拿下勝利，單場4次失誤的味全龍隊續寫8連敗，布里悍也吞下生涯對戰悍將首敗。

布里悍賽前對戰悍將7連勝、防禦率僅1.13，然而今晚悍將打線首局就攻克布里悍， 王勝偉、林澤彬、范國宸三支安打中間夾著1次失誤、1次觸身球，單局攻下3分。

2局下、5局下悍將各添1分，6局下高國麟一發敲到新莊球場場外的超大號陽春砲點燃攻勢，加上辛元旭、戴培峰、王勝偉敲安外，龍隊又有1次失誤，單局再攻下3分；8局下辛元旭補上一發陽春砲。

龍隊直到7局上才打破鴨蛋，李凱威從江少慶手中敲出兩分砲，然而前面6局江少慶沒給龍隊太多機會，完全沒被攻上過得點圈，轉播畫面頻頻亮起超過150公里的球速。

江少慶投完7局退場，投107球有71顆好球，被敲4支安打，單場8次三振寫下本季新高、平生涯最多，另有2次四壞保送，防禦率下降到4.84，取得本季第4勝（10敗）。

反觀龍隊先發投手布里悍5.1局被敲了10支安打，丟掉8分（6分責失），另有4次三振、2次四死球，吞下本季第8敗（9勝）。

富邦悍將隊高國麟敲出一發打到新莊棒球場外面的陽春砲。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊高國麟敲出一發打到新莊棒球場外面的陽春砲。圖／富邦悍將隊提供

江少慶 布里悍

延伸閱讀

中職／深夜Room Tour靠慶baby帶路 王躍霖只差陳仕朋未攻略

中職／讓突破變日常 陳柏豪7局失1分投贏江少慶

中職／找回遺失的控制力 江少慶跟著搖頭公仔點點頭

中職／皺了的ACE重新燙平 江少慶7局好投擒服桃猿

相關新聞

中職／誰敢不理悍將？江少慶7局8K好投送龍隊8連敗

富邦悍將隊先發投手江少慶今晚球速快、控球準，繳出7局失2分、8次三振好投，加上打線大爆發，高國麟、辛元旭都開轟，以9：2...

中職／黃恩賜7局無失分好投擒猿 11分差逼出大谷德龍

樂天桃猿隊今晚點燈不成，反遭中信兄弟隊一輪暴打，以0：11吞敗，兄弟在先發投手黃恩賜7局無失分好投率領下，賞給猿隊本季最...

中職／讚大谷德龍投得好 助總回馬槍：我們宋晟睿更快

樂天桃猿隊今天以0：11敗給中信兄弟隊，創下猿隊本季最大輸球分差，9局上推出余德龍吃局數，最快投到143公里，兄弟總教練...

中職／李振昌回一軍 余謙遭註銷助總解釋原因

919的註冊大限時，中信兄弟隊做出取捨，註銷本土投手余謙等6人，總教練林威助今天透露抉擇過程，選擇註銷余謙是根據二軍回報...

中職／王威晨小脫臼自己「喬」 霸氣捍衛三壘獎項

中信兄弟隊三壘手王威晨日前遭強襲球擊中右手掌，當下感覺不對「骨頭有小脫臼」，久病成良醫的他自己壓回去，後續檢查骨頭沒裂更...

韓職／轉戰韓職10場拿7勝 象魔力：在台灣學到的得到有效表現

前中信兄弟洋投象魔力（Shawn Morimando）季中轉戰韓職SSG登陸者隊，昨（20）日對上KT巫師，主投7局送出9次三振，被打3支安打失1分，優質先發拿下個人第7勝，也幫助球隊以4:2贏球。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。