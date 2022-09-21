中職／誰敢不理悍將？江少慶7局8K好投送龍隊8連敗

富邦悍將隊先發投手江少慶今晚球速快、控球準，繳出7局失2分、8次三振好投，加上打線大爆發，高國麟、辛元旭都開轟，以9：2拿下勝利，單場4次失誤的味全龍隊續寫8連敗，布里悍也吞下生涯對戰悍將首敗。

布里悍賽前對戰悍將7連勝、防禦率僅1.13，然而今晚悍將打線首局就攻克布里悍， 王勝偉、林澤彬、范國宸三支安打中間夾著1次失誤、1次觸身球，單局攻下3分。

2局下、5局下悍將各添1分，6局下高國麟一發敲到新莊球場場外的超大號陽春砲點燃攻勢，加上辛元旭、戴培峰、王勝偉敲安外，龍隊又有1次失誤，單局再攻下3分；8局下辛元旭補上一發陽春砲。

龍隊直到7局上才打破鴨蛋，李凱威從江少慶手中敲出兩分砲，然而前面6局江少慶沒給龍隊太多機會，完全沒被攻上過得點圈，轉播畫面頻頻亮起超過150公里的球速。

江少慶投完7局退場，投107球有71顆好球，被敲4支安打，單場8次三振寫下本季新高、平生涯最多，另有2次四壞保送，防禦率下降到4.84，取得本季第4勝（10敗）。

反觀龍隊先發投手布里悍5.1局被敲了10支安打，丟掉8分（6分責失），另有4次三振、2次四死球，吞下本季第8敗（9勝）。