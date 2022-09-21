中職／陳韋霖找回控球 悍將一軍牛棚待命

中華職棒富邦悍將投手陳韋霖睽違近1年，再度回到一軍行列，總教練丘昌榮今天表示，陳韋霖將頂替藍愷青在牛棚的角色，陳韋霖則期待透過找回控球，能站穩在一軍地位。

悍將投手藍愷青6月15日升上一軍後，3個月出賽27場，都以後援身分登板，投25局，防禦率3.96，拿下1勝和4次中繼成功。

富邦悍將總教練丘昌榮今天賽前接受媒體聯訪時表示，藍愷青這陣子對牛棚貢獻很大，但投手教練評估藍愷青近期有點疲勞，因此暫下二軍，讓手臂恢復，並由陳韋霖頂替。

陳韋霖季初一度被悍將教練團視為先發輪值人選之一，但因開季狀況不佳，都待在二軍，擔任長中繼的角色，陳韋霖坦言，去年季末的表現下滑，多少影響自信心，今年控球和球速都有落差，近期透過調整，先找回控球，球速也較季初提升。

陳韋霖前一次在一軍登板已是去年10月15日，這次再度回到一軍，陳韋霖期待，能好好完成每一場投球任務，並在一軍待到球季結束。