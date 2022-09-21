快訊

Fed今三度升息3碼 年底前可能升到至少4.25%

U23世界盃／28人培訓名單出爐23日集訓

中央社／ 台北21日電

中華棒協今天公布U23世界盃第2階段台灣培訓隊28人名單，23日起集訓，除了旅美響尾蛇隊高階1A野手陳聖平外，中職台鋼雄鷹共6人獲選，而中信兄弟投手徐基麟也在名單內。

U23世界盃棒球賽10月13日起將在台灣登場，台灣隊由謝承勳執掌兵符，中華民國棒球協會自6月揭曉36人培訓隊名單後，期間歷經集訓，今天進一步將培訓隊名單縮減至28人。

棒協表示，全隊預定9月23日起在台中洲際棒球場、雲林斗六棒場場展開集訓至10月10日。

28人培訓隊名單中以投手占13人最多，分別為徐基麟（中信兄弟）、林振瑋（文化大學）、郭定泓（台灣電力）、巴青少（台灣電力）、陳宇宏（台鋼雄鷹）、游騰堯（台東大學）、賴延峰（合作金庫）、林奕丞（台灣電力）、宮象謙（合作金庫）、陽邯杰（台東大學）、謝葆錡（台鋼雄鷹）、李晨薰（國立體大）、曾家輝（台灣體大）。

2名捕手包括林軒逸（台灣電力）、徐博瑋（國立體大）。

8名內野手分別為陳聖平（響尾蛇）、李亦崴（合作金庫）、紀慶然（台鋼雄鷹）、王騰玉（台東大學）、林岳谷（富邦悍將）、謝彤恩（新北禾聯）、林家鋐（台鋼雄鷹）、古子恩（安永鮮物）。

5名外野手包括曾宸佐（台鋼雄鷹）、周佳樂（富邦悍將）、高聖恩（台鋼雄鷹）、顏國晉（台灣電力）、邱澤豪（桃園市）。

台鋼雄鷹 棒球 富邦悍將

延伸閱讀

籃球／中華培訓隊2連勝 阿提諾點名3年輕球員條件佳

中職／路易士出關先來澄清湖思考未來 捕獲2雄鷹

中職／2淘汰洋投 麥力德續投二軍、牧田和久決定返日

MiLB／陳聖平單場2安2盜近況佳 黃暐傑先發無關勝敗

相關新聞

中職／誰敢不理悍將？江少慶7局8K好投送龍隊8連敗

富邦悍將隊先發投手江少慶今晚球速快、控球準，繳出7局失2分、8次三振好投，加上打線大爆發，高國麟、辛元旭都開轟，以9：2...

中職／黃恩賜7局無失分好投擒猿 11分差逼出大谷德龍

樂天桃猿隊今晚點燈不成，反遭中信兄弟隊一輪暴打，以0：11吞敗，兄弟在先發投手黃恩賜7局無失分好投率領下，賞給猿隊本季最...

中職／讚大谷德龍投得好 助總回馬槍：我們宋晟睿更快

樂天桃猿隊今天以0：11敗給中信兄弟隊，創下猿隊本季最大輸球分差，9局上推出余德龍吃局數，最快投到143公里，兄弟總教練...

中職／李振昌回一軍 余謙遭註銷助總解釋原因

919的註冊大限時，中信兄弟隊做出取捨，註銷本土投手余謙等6人，總教練林威助今天透露抉擇過程，選擇註銷余謙是根據二軍回報...

中職／王威晨小脫臼自己「喬」 霸氣捍衛三壘獎項

中信兄弟隊三壘手王威晨日前遭強襲球擊中右手掌，當下感覺不對「骨頭有小脫臼」，久病成良醫的他自己壓回去，後續檢查骨頭沒裂更...

韓職／轉戰韓職10場拿7勝 象魔力：在台灣學到的得到有效表現

前中信兄弟洋投象魔力（Shawn Morimando）季中轉戰韓職SSG登陸者隊，昨（20）日對上KT巫師，主投7局送出9次三振，被打3支安打失1分，優質先發拿下個人第7勝，也幫助球隊以4:2贏球。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。