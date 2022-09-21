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中職／廖柏勳3次選秀未上原想開餐廳 21日升富邦一軍

中央社／ 台北21日電
25歲外野手廖柏勳曾在2019年、2021年、2022年參加中職選秀都未獲青睞，自國立體大畢業後，曾效力業餘成棒台北興富發隊，今年季中與富邦悍將隊簽下自主培訓合約，總算一圓職棒夢，21日升上一軍。 中央社
25歲外野手廖柏勳曾在2019年、2021年、2022年參加中職選秀都未獲青睞，自國立體大畢業後，曾效力業餘成棒台北興富發隊，今年季中與富邦悍將隊簽下自主培訓合約，總算一圓職棒夢，21日升上一軍。 中央社

國立體大外野手廖柏勳3度參加中職選秀都落選，一度認命的他，季中獲得富邦悍將自主培訓合約。今天升上一軍的他透露，原本已另有生涯規劃，希望打業餘至30多歲後再轉開餐廳。

25歲廖柏勳2019年、2021年、2022年參加中職選秀都未獲得球隊青睞，自國立體大畢業後，曾效力於業餘成棒台北興富發隊，今年季中與悍將簽下自主培訓合約，總算一圓職棒夢。

富邦悍將今天球員異動，將廖柏勳升上一軍，總教練丘昌榮賽前接受媒體聯訪時表示，近期會讓一些二軍新進、表現不錯的年輕選手上一軍。

談到廖柏勳，丘昌榮稱讚，廖柏勳之前在興富發時，得點圈打擊率能力不錯，守備和打擊都還滿值得期待，但因今天剛向一軍報到，預計將先從替補出發。

回憶起3次參加選秀都落選，廖柏勳指出，第一次落選時失落感最大，今年未獲得球隊指名，「覺得沒有這種命，得失心就沒那麼重了」。

廖柏勳原先另有生涯規劃，他透露，父親以前開餐廳，原本計劃在業餘成棒打到30幾歲時，與姊夫合夥開餐廳，但在接獲球隊自主培訓的邀約後，決定先投入職棒拚拚看。

廖柏勳昨天臨時接獲球隊管理通知升上一軍，讓他相當意外，他說：「沒想到這麼快，不在我意料之內。」

廖柏勳高中、大學都與王詩聰同隊，兩人現在在悍將再續隊友緣，廖柏勳透露，王詩聰有跟他分享職棒經驗談，提醒職棒一軍、二軍強度差很多，必須研究好各隊投手特性。

選秀 丘昌榮 富邦悍將

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