中職／三壘獎不敢想 梁家榮更渴望首次集滿80場出賽
樂天桃猿隊梁家榮今年打擊、守備表現傑出，成為中信兄弟隊王威晨挑戰三壘個人獎連霸的強力競爭者，距離集滿參選資格還差17場出賽，梁家榮坦言自己不敢想個人獎，「只要滿80場就很有意義。」
梁家榮從2013年升上一軍開始，還沒有在單一守位守滿80場，因此還沒拿過個人獎項，今年球季在三壘的打擊率3成01，有3轟、17分打點，守備率0.974也很優異，到今天賽前出賽63場，而猿隊到季末還有23場比賽，有機會湊滿80場出賽。
「第一次在三壘手這麼多場。」梁家榮說，過去自己表現不夠成熟、穩定，今年有更多上場機會，「比過去的自己更好，是對自己的肯定，畢竟之前沒有達到過（80場）。」
獎項梁家榮不敢多想，「每天上場就很有意義，時時刻刻要保持警惕，把眼前的事情做好，這是我今年的目標，目前看來效果不錯，就希望能夠繼續下去，只有這個是自己能控制的。」
王威晨在三壘金手套、最佳十人獎完成連霸，梁家榮直言是「目標、學習對象」，但也坦言兩人守備型態不同，很難直接照學，「但他的判斷來球上很值得學習，有時候也會看他的美技，去換位思考，用自己的方式要怎麼面對。」
梁家榮在打擊上今年進步最明顯是上壘率，賽前累積47次保送是聯盟次高，梁家榮表示：「今年要擊球扎實才能飛行得夠遠，因此更謹慎出棒，不要浪費打席，先鞏固自己的好球帶、放掉對自己不利的球，才會有保送。」
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