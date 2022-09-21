中職／王威晨小脫臼自己「喬」 霸氣捍衛三壘獎項

中信兄弟隊三壘手王威晨日前遭強襲球擊中右手掌，當下感覺不對「骨頭有小脫臼」，久病成良醫的他自己壓回去，後續檢查骨頭沒裂更是鬆了口氣，還開玩笑想問：「不知道劉基鴻那球擊球初速多少？」

9月17日兄弟對味全龍隊之戰打到8局下，劉基鴻敲出的三壘強勁平飛球，王威晨撲下去擋了一下，結果還是劉基鴻跑出內野安打，反而王威晨被球打到掌骨受傷，好在檢查後沒有傷到骨頭，只不過經過4天，今天依舊不在先發名單。

兄弟總教練林威助表示，王威晨可以傳球、守備，不過揮棒暫時還無法，可能有需要才在後段代守或代跑；王威晨自己也說，進度不錯，傳球感覺OK，只不過全力揮擊可能還要再2、3天，至於是否有手癢偷揮棒？他說：「有拿起來，還不能揮啦。」

回顧被打中的當下，王威晨感覺到「不是正常被打到的痛」，有脫臼經驗的他認為有一點錯位，用力一壓，把骨頭「喬」回正確位置，才釋放掉原本痠麻感，回到正常痛覺，「當下直覺反應去接，結果手套慢了點，基鴻那球打得很強，不知道擊球初速多少？」

王威晨今年要挑戰三壘手金手套4連霸、最佳十人3連霸，樂天桃猿隊梁家榮是強力競爭者，王威晨表示，目前當然還是球隊優先，「還沒去想到個人獎，但如果有機會我是不會放過的。」

王威晨與梁家榮在2017年冬季聯盟當過隊友，當時還與林立、廖健富一起扛起中心打線，王威晨表示：「家榮無論打擊、守備都很穩定，之前看報導知道他有揣摩我的守備，很開心在三壘守備上，能夠當別人的榜樣，我還是要努力。」