中職／李振昌回一軍 余謙遭註銷助總解釋原因

919的註冊大限時，中信兄弟隊做出取捨，註銷本土投手余謙等6人，總教練林威助今天透露抉擇過程，選擇註銷余謙是根據二軍回報，考量余謙今年恐怕難以在一軍做出貢獻，「將機會留給其他人」。

中華職棒例行賽有著60人的註冊人數上限，本土投手中，2020年選秀第一指名余謙被註銷，林威助解釋，「他今年投的不多，二軍教練團評估後提出意見，他們比較頻繁在注意選手，我們尊重二軍提出的人選，再做取捨，考量到剩下球季可能比較能幫到球隊，把機會給其他人。」

兄弟在2016年的第一指名陳琥今年也還沒上過一軍，林威助表示：「對於前段指名都會有期待，但是進入職棒起跑點都是一樣，希望他們更了解自己，知道怎麼設定目標，區分短期、長期目標，加上教練團的努力，幫助他們早日站穩一軍。」

兄弟在洋投抉擇中，選擇留下奧特羅、註銷麥力德，林威助表示，這是教練團討論後的決定，奧特羅預計到二軍出賽觀察狀況，而麥力德的空缺則由李振昌遞補。

李振昌在8月時因因手肘發炎下二軍，8月下旬開始出賽調整，到今天重升一軍，林威助表示，先前投手教練對於李振昌二軍投球狀況認為還需調整，因此時間拉比較長，目前看起來沒問題，只不過畢竟久未在一軍出賽，終結者位置仍由呂彥青擔任，李振昌視情況上場。