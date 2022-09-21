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中職／潘武雄「最後一武」倒數 引退影片讓人感動落淚

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「最後一武」潘武雄引退形象視覺。圖／統一獅隊提供
「最後一武」潘武雄引退形象視覺。圖／統一獅隊提供

統一獅隊41歲老將潘武雄10月1日將在台南球場進行引退賽，風光結束17年職棒生涯，獅隊公布「最後一武」引退形象影片，也推出潘武雄公仔等商品最終預購，讓球迷充滿回憶。

獅隊公布相關訊息如下：

17年的職業生涯，三代獅的主力要角，中職左手重砲的代名詞，他是統一球迷心中永遠的驕傲「潘武雄」，他用堅忍不屈的精神帶領球隊前進，55號的身影一直都是年輕球員的追尋目標，潘武雄要用他的「最後一武」，展現屬於他最後的拚戰精神。

昨日最後一武潘武雄榮耀引退形象影片，獲得球迷好評及肯定，不少球迷留言感動萬分甚而流淚，期待參與10月1日最後一武潘武雄引退賽活動，目前當日賽事門票銷售僅剩外野票券約1000張，將有機會挑戰睽違九年台南棒球場例行賽滿場。

本次最後一武潘武雄榮耀引退主視覺設計，為了呈現潘武雄這17年統一獅征戰不懈的榮耀，特別結合潘武雄每個經典時期的打擊動作，不論是亞職大賽的再見三分砲，還是令人津津樂道的連續六場次全壘打，甚至是在台灣大賽扮演老大哥拿下MVP的各種身影，將永遠留存在球迷的腦海之中，加上TAKE字樣的影像剪影，讓整體榮耀感更加升級，就讓我們伴隨這些經典影像，一起見證潘武雄的最後一武。

為了滿足球迷可以蒐藏潘武雄引退系列商品，萊恩酷也特別推出第二波系列商品，提供球迷最終預購，預購時間即日起至10月3日晚上11點59分截止，本次預購包含最後一武潘武雄引退公仔、引退球衣、毛巾、紀念球將採無限量預購接單，提供支持潘武雄的每一位球迷均可收藏潘武雄榮耀時刻，配合預購及廠商製作時程，本次預購訂單交貨期預計於2023年1月上旬出貨。

本次潘武雄引退毛巾採用最後一武主視覺設計而成，漸層的統一復古綠搭配尊爵金色點綴，象徵潘武雄對統一獅隊史的歷史地位，而潘武雄引退公仔，以潘武雄揮舞球棒的姿態刻畫下來，站在台南棒球場地標復古牌樓上，完整呈現武神生涯的經典輝擊，潘武雄本人初見公仔時笑著表示：「那個魚尾紋也太像了！」歡迎1號隊友把握最後一波預購機會，一起永久珍藏潘武雄生涯中的每個紀錄里程碑吧！

潘武雄引退售票資訊

潘武雄引退系列商品最終預購

最後一武潘武雄榮耀引退形象影片：

潘武雄公仔亮相，造型十分可愛。圖／統一獅隊提供
潘武雄公仔亮相，造型十分可愛。圖／統一獅隊提供
潘武雄公仔亮相，造型十分可愛。圖／統一獅隊提供
潘武雄公仔亮相，造型十分可愛。圖／統一獅隊提供
獅隊已經啟動潘武雄商品第二波預購。圖／統一獅隊提供
獅隊已經啟動潘武雄商品第二波預購。圖／統一獅隊提供
潘武雄公仔亮相，造型十分可愛。圖／統一獅隊提供
潘武雄公仔亮相，造型十分可愛。圖／統一獅隊提供

潘武雄 統一獅 棒球

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