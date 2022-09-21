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韓職／轉戰韓職10場拿7勝 象魔力：在台灣學到的得到有效表現

聯合新聞網／ 綜合報導
象魔力轉戰韓職表現優異，資料照。 中信兄弟提供
象魔力轉戰韓職表現優異，資料照。 中信兄弟提供

前中信兄弟洋投象魔力（Shawn Morimando）季中轉戰韓職SSG登陸者隊，昨（20）日對上KT巫師，主投7局送出9次三振，被打3支安打失1分，優質先發拿下個人第7勝，也幫助球隊以4:2贏球。

象魔力轉戰韓職後表現優異，目前出賽10場就已經拿下7勝，在他先發的比賽中，登錄者只有1場敗仗，球隊幾乎都能拿下勝利，被韓媒譽為「新興王牌」，不斷進步卻保持謙虛。

根據《朝鮮日報》象魔力認為在中職打拼的過程中，學習到了亞洲棒球的文化，並且表示「台灣和韓國的打者風格略有差異，但我在台灣學到的東西在韓國得到了有效的表現。」

此外對於昨日的好表現，他向《My Daily》謙虛表示是捕手金珉植擊出關鍵全壘打，並且情搜工作作者很好，很信任他的配球，「直球不管內外角都積極進攻，變化球也照計畫搭配，有了不錯效果。」

外籍投手在中職投出身價後轉戰韓職近年相當常見，但不是每個都能像象魔力有如此好表現，中信兄弟前洋投米蘭達（Ariel Miranda）轉戰韓職兩個賽季就遭釋出黯然退場。

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