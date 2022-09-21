MiLB／本季出賽26場挨28轟 劉致榮今遭下放高階1A
旅美波士頓紅襪隊投手劉致榮日前剛升上小聯盟2A，19日初登板先發投3.2局挨轟合計失2分，無關勝敗，僅出賽1場，今天被球隊下放高階1A。
美國職棒小聯盟2A例行賽最後1場賽事，紅襪隊將劉致榮從高階1A升上2A，劉致榮獲得先發機會，19日2A初登板迎戰紐約洋基隊，劉致榮投3.2局掉2分均為責失分，被敲出2安，包括1轟，另有3次保送和2次三振，靠著打線幫忙，逃過敗投。
不過，劉致榮僅出賽1場，就結束短暫2A之旅，根據小聯盟球員異動資訊，紅襪隊今天將劉致榮下放高階1A。
劉致榮本季在小聯盟高階1A、2A合計出賽26場，投104局，繳出4勝11敗，防禦率6.06偏高，被敲出114支安打中，有28發全壘打。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言