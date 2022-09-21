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拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

MiLB／本季出賽26場挨28轟 劉致榮今遭下放高階1A

中央社／ 台北21日電
劉致榮日前迎來生涯2A初登板，今天則傳出被下放高階1A。 圖／悍創運動經紀提供　
劉致榮日前迎來生涯2A初登板，今天則傳出被下放高階1A。 圖／悍創運動經紀提供　

旅美波士頓紅襪隊投手劉致榮日前剛升上小聯盟2A，19日初登板先發投3.2局挨轟合計失2分，無關勝敗，僅出賽1場，今天被球隊下放高階1A。

美國職棒小聯盟2A例行賽最後1場賽事，紅襪隊將劉致榮從高階1A升上2A，劉致榮獲得先發機會，19日2A初登板迎戰紐約洋基隊，劉致榮投3.2局掉2分均為責失分，被敲出2安，包括1轟，另有3次保送和2次三振，靠著打線幫忙，逃過敗投。

不過，劉致榮僅出賽1場，就結束短暫2A之旅，根據小聯盟球員異動資訊，紅襪隊今天將劉致榮下放高階1A。

劉致榮本季在小聯盟高階1A、2A合計出賽26場，投104局，繳出4勝11敗，防禦率6.06偏高，被敲出114支安打中，有28發全壘打。

劉致榮 小聯盟

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