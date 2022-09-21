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拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

中職／布里悍生涯對決悍將沒輸過 味全力求終止7連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
味全龍隊投手布里悍對決悍將從未輸過。本報系資料照／記者余承翰攝影
味全龍隊投手布里悍對決悍將從未輸過。本報系資料照／記者余承翰攝影

味全龍目前處於7連敗，今（21）日於新莊再戰富邦悍將，派出布里悍先發，而布里悍生涯面對富邦12場比賽拿下7勝，從未輸過，希望能終結龍隊近日低迷。

布里悍近兩場先發面對樂天桃猿都吞下敗仗，上次拿下勝投已經是8月9日時對決中信兄弟。本季目前出賽24場，拿下9勝5敗，防禦率2.19，而生涯面對悍將72局的投球中，防禦率僅1.13，此次登板力扛止敗任務。

富邦則是推出江少慶出戰味全，本季他曾4次出戰味全，拿下1勝2敗，19.1局的投球，防禦率高達8.38，是他對戰四隊中最高的。昨天富邦以3：2擊敗味全，就看今天是否能拿下二連勝。

黃恩賜本季首次對決樂天桃猿。 報系資料照
黃恩賜本季首次對決樂天桃猿。 報系資料照

而在另一地桃園的比賽，將由樂天洋投必贏多（Ricardo Pinto）出戰中信兄弟黃恩賜，兩隊近況都不錯，中信目前3連勝，而樂天則是5連勝。

黃恩賜本季首度交手樂天，本賽季目前出賽5場4次先發1後援，投球局數18.2局，防禦率6.27，沒有拿下勝投還吞了3敗，正在尋求本季首勝。

必贏多在9月14日中職初登板，當日對上的也是中信兄弟，當時先發5局，被打出4支安打，沒有掉分，最後順利拿下勝投。

味全龍 富邦悍將 中信兄弟 樂天桃猿

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