中職／宋文華初登板3局無失分 自評「不滿意首戰表現」

統一獅隊投手宋文華今天中職一軍初登板，投3局無失分、無關勝敗，宋文華表示蠻緊張的，身體有點緊繃，並不滿意首戰表現，希望可以修正控球，不要讓打者太輕易上壘。

宋文華2016年與美國職棒聖地牙哥教士隊簽約、展開旅美生涯，生涯最高層級上到小聯盟3A，今年自請離隊，返台投入中職選秀，被獅隊在第4輪指名。

宋文華今天中職一軍初登板，對樂天桃猿隊先發，1局1人出局後被成晉敲出安打、投出四壞保送，接著連抓2個出局數，沒有掉分。

宋文華2局先保送郭永維，但沒讓桃猿隊延續攻勢，3局讓首名打者陳晨威敲出安打、盜上二壘，再投出暴投讓跑者上到三壘，但也力守不失分。

宋文華今天總計用60球投3局，僅被敲出2支安打，投出1次三振、2次四壞保送，沒有失分、無關勝敗，最快球速143公里，獅隊終場以3比5吞敗。

宋文華表示，今天先發出賽蠻緊張的，賽前一直想著上場要怎麼丟，前幾天也有看一些影片，後來就是照著捕手的暗號走，想辦法把內外角丟出來，讓打者打不好。

宋文華說，今天先發出賽前半段變化球有點投不太進去，今天有2保送、2安打，被陳晨威打的安打是失投球、要更小心，至於速度沒有特別去追求，身體狀況沒有到最好，加上想要求控球沒有太出力丟。

宋文華旅美生涯都是後援出賽，許久沒有丟到60顆球，本來希望可以投到4局，但首局用球數偏多，他坦言應該可以更好，希望下次出賽可以把節奏掌握在自己手上，希望做到不要太容易讓打者上壘。

首度體驗中職加油應援方式，他笑說「有點大聲」，專注力會有點被影響，後來就把球迷的聲音當作是在替自己加油。