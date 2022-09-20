中職／陳仕朋本季最好一戰 差點被新婚妻子感動到哭
25歲生日這一天，陳仕朋投出今年最好的一戰，先發6局僅失1分，幫助富邦悍將隊以3：2擊敗味全龍隊，新婚妻子驚喜出現在MVP頒獎台上，讓他差點感動到噴淚。
陳仕朋進入職棒後首度在生日這天出賽，獲得打線、守備相挺，悍將在2局下發動單局4支安打猛攻，高國麟、辛元旭、于森旭先後掃出二壘打，加上王勝偉的一壘打，灌進3分。
面對陳仕朋的投球，龍隊直到6局才有所突破，張政禹、谷德溫的安打串聯攻下1分，陳仕朋最終以88球完成6局投球，被敲5安打、失1分。
悍將總教練丘昌榮指出，陳仕朋此戰的變化球、直球都很到位，「感覺是我來到這邊後，看到仕朋最穩定的一場，希望他可以繼續加油。」他知情今天是陳仕朋的生日，也早早就跟他說了生日快樂。
陳仕朋領取單場MVP有驚喜，新婚妻子出現在頒獎台上，讓他嚇到瞪大雙眼，「我知道她有來，但不知道她會下來，很開心，差點流眼淚，很感動啊！但太多人了不能哭。」在今天累積滿載回憶，他也覺得新鮮，「剛好在先發的日子生日，又拿到勝投，之後回想起來，會是很特別的回憶。」
9月對陳仕朋來說是滿滿的喜氣，老婆在9月9日生日，而他在10日奪勝後將勝投獻給妻子，這回在自己生日拿下勝投，被問到這一勝要送給誰，答案是媽媽，他笑曝：「我媽媽明天生日，她和我只差1天。」
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