中職／陳仕朋本季最好一戰 差點被新婚妻子感動到哭

25歲生日這一天，陳仕朋投出今年最好的一戰，先發6局僅失1分，幫助富邦悍將隊以3：2擊敗味全龍隊，新婚妻子驚喜出現在MVP頒獎台上，讓他差點感動到噴淚。

陳仕朋進入職棒後首度在生日這天出賽，獲得打線、守備相挺，悍將在2局下發動單局4支安打猛攻，高國麟、辛元旭、于森旭先後掃出二壘打，加上王勝偉的一壘打，灌進3分。

面對陳仕朋的投球，龍隊直到6局才有所突破，張政禹、谷德溫的安打串聯攻下1分，陳仕朋最終以88球完成6局投球，被敲5安打、失1分。

悍將總教練丘昌榮指出，陳仕朋此戰的變化球、直球都很到位，「感覺是我來到這邊後，看到仕朋最穩定的一場，希望他可以繼續加油。」他知情今天是陳仕朋的生日，也早早就跟他說了生日快樂。

陳仕朋領取單場MVP有驚喜，新婚妻子出現在頒獎台上，讓他嚇到瞪大雙眼，「我知道她有來，但不知道她會下來，很開心，差點流眼淚，很感動啊！但太多人了不能哭。」在今天累積滿載回憶，他也覺得新鮮，「剛好在先發的日子生日，又拿到勝投，之後回想起來，會是很特別的回憶。」