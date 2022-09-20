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中職／悍將屠龍這禮物太珍貴 陳仕朋生日奪勝成第23人

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊左投陳仕朋。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊左投陳仕朋。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊左投陳仕朋生日不「問天」，今天先發6局僅失1分，悍將終場以3：2擊敗味全龍隊，他成為史上第23位在生日奪勝的投手，龍隊則將投胎重生後的最長連敗推進到7連敗。

相挺壽星，悍將在2局下發動單局4支安打猛攻，高國麟、辛元旭、于森旭先後掃出二壘打，加上王勝偉的一壘打，灌進3分。

面對陳仕朋的投球，龍隊直到6局才有所突破，張政禹、谷德溫的安打串聯攻下1分。

富藍戈把關的第8局，開局就以安打、保送被進占得點圈，郭天信短打推進後，谷德溫的高飛犧牲打讓龍隊將落後縮小為1分差，但9局面對悍將火球少年曾峻岳未能再進逼。

陳仕朋最終以88球完成6局投球，被敲5安打、失1分，度過25歲生日的這一天拿下勝投，壽星奪勝為史上第23人、先發勝第17人，今年則是第3人，前兩人為7月2日布雷克、7月26日鄭凱文；龍隊洋投鋼龍6.2局失3分，優質先發吞敗。

陳仕朋 問天

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