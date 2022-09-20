快訊

美股恐跌40%！ 末日博士：全球今年底陷入漫長慘烈的衰退

中職／狂威將回一軍 楊彬、楊晉豪放入季後賽觀察名單

中央社／ 桃園20日電
楊中華職棒樂天桃猿隊手握季後賽門票，總教練曾豪駒（圖）20日透露，先前從富邦悍將隊交易來的投手楊彬、野手楊晉豪會放入季後賽觀察名單。中央社
楊中華職棒樂天桃猿隊手握季後賽門票，總教練曾豪駒（圖）20日透露，先前從富邦悍將隊交易來的投手楊彬、野手楊晉豪會放入季後賽觀察名單。中央社

中職樂天桃猿隊洋投狂威本週會回一軍先發輪值，霸林爵甲溝炎已經處理的差不多，這2天會進牛棚練投；總教練曾豪駒今天透露，楊彬和楊晉豪也會放入季後賽觀察名單。

中華職棒樂天桃猿隊洋投狂威先前狀況不理想、8日下二軍，曾豪駒表示，狂威本週就會回到一軍先發輪值，霸林爵15日因為甲溝炎下二軍，目前已經處理的差不多了，這2天會開始練投。

桃猿隊跟富邦悍將隊交易換來投手楊彬，目前為止2場先發出賽都是優質先發、拿下2連勝，曾豪駒表示，楊彬本週還會持續先發。

狂威、霸林爵歸隊之後，加上洋投必贏多，本土先發則有楊彬，另外還有黃子鵬、曾仁和、翁瑋均，先發輪值算是充裕。

曾豪駒表示，先發投手人選多，出賽場次就可以拉長一點，還是要讓他們都維持出賽感覺，翁瑋均出賽設定間隔時間會比較長，就需要有人補進去。

除了楊彬外，桃猿隊另外一名從悍將交易來的野手楊晉豪表現也不錯，桃猿隊已經有季後賽門票，被問起會不會把楊彬和楊晉豪帶入季後賽，曾豪駒表示，會列入參考名單，接下來還有20幾場比賽，也會觀察他們是不是符合球隊的戰力需求。

楊彬 曾豪駒 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／楊彬進入先發輪值 曾豪駒揭他場上這2點讓人驚豔

中職／前悍將宰悍將 楊彬6局失1分拿下本季首勝

中職／雙林朱秀都沒先發 桃猿4強棒缺陣頭一遭

中職／宋嘉翔U18「爆肩」阻殺 母隊教頭曾豪駒很滿意

相關新聞

中職／陳仕朋慶生 繳本季代表作

25歲生日這一天，陳仕朋投出今年最好一戰，先發6局失1分，助富邦悍將隊以3：2擊敗味全龍隊，他成為史上第23位在生日奪勝...

中職／悍將屠龍這禮物太珍貴 陳仕朋生日奪勝成第23人

富邦悍將隊左投陳仕朋生日不「問天」，今天先發6局僅失1分，悍將終場以3：2擊敗味全龍隊，他成為史上第23位在生日奪勝的投...

中職／黃保羅保護令形同虛設？悍將領隊：周總已致歉

富邦悍將隊第一指名黃保羅的「保護令」形同虛設，在U18世界盃青棒賽冠軍賽意料之外的登板，賽後掀起熱議，悍將領隊林華韋今天...

中職／翁瑋均拿本季首勝率猿勝獅 曾總：對他蠻重要的

中華職棒樂天桃猿隊今天與統一獅隊交手，桃猿隊先發投手翁瑋均投5局沒有責失分，率隊以5比3拿勝，拿下個人本季首勝；桃猿隊總...

中職／宋文華初登板3局無失分 自評「不滿意首戰表現」

統一獅隊投手宋文華今天中職一軍初登板，投3局無失分、無關勝敗，宋文華表示蠻緊張的，身體有點緊繃，並不滿意首戰表現，希望可...

中職／陳仕朋本季最好一戰 差點被新婚妻子感動到哭

25歲生日這一天，陳仕朋投出今年最好的一戰，先發6局僅失1分，幫助富邦悍將隊以3：2擊敗味全龍隊，新婚妻子驚喜出現在MV...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。