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中職／宋文華「開箱」 對霸主桃猿3局沒掉分

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
宋文華「開箱」先發3局無失分。圖／統一獅隊提供
宋文華「開箱」先發3局無失分。圖／統一獅隊提供

統一獅隊第4輪選進的旅美投手宋文華，今天在桃園球場「開箱」，面對中職霸主樂天桃猿隊，先發3局無失分，中職初登板順利啟航。

成名甚早的宋文華，共在教士隊小聯盟留下4季出賽，最高層級3A，今年選擇自請離隊投入中職選秀，獅隊直到第4輪才出手，也是陣中最後一位完成議約的選手，球團直到9月8日才發布簽約消息，但今天成為本屆選秀第一位先發出賽的球員。

宋文華面對猿隊，先發3局、共用60球，其中34球是好球，僅在第1局被成晉、第3局被陳晨威各敲1支安打，有1次三振、2次保送，局局都有上壘者，第3局甚至是陳晨威開局安打後就靠盜壘、暴投站上三壘，但宋文華展現危機處理能力，最終以無失分下庒。

獅隊則在4局上率先突破城池，郭阜林先靠失誤上壘，林岱安二壘打後，林靖凱先點回獅隊的第1分，羅薩安打再挹注2分打點，單局攻下3分，但宋文華先發未滿3局、不具勝投資格。

宋文華「開箱」先發3局無失分。圖／統一獅隊提供
宋文華「開箱」先發3局無失分。圖／統一獅隊提供

宋文華 中職

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