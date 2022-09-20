中職／林立手肘做精密檢查 林泓育已經開始練打

中職樂天桃猿隊野手林立上週手肘不適，從15日過後就沒有再先發出賽，總教練曾豪駒表示，林立是舊傷反覆，今天安排做更精密的檢查，看有沒有惡化，至於林泓育已經開始練打。

中華職棒樂天桃猿隊林立今年打擊數據亮眼，目前打擊率3成39、116支安打、12發全壘打、71分打點，都是聯盟排行榜上第一名，但上週手肘不適，從15日開始就沒有先發出賽，僅在15日代跑上場、沒有打擊機會。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，林立的手肘傷勢從大學時就有了，但有時候可能一點點傷痛他覺得不影響，最近打擊的時候感覺比較明顯，所以讓他休息一下，目前發炎的狀況有減輕，但傷勢反反覆覆也會影響出賽的感覺，今天安排去醫院做精密的檢查，針對傷勢治療。

曾豪駒表示，如果檢查完傷勢沒有惡化，就會讓他直接進入比賽狀態，也提到雖然打線中少了林立，很開心年輕的球員有適時補上來，整體而言大家表現都不錯。

至於林泓育14日出賽手背被擦棒球打到，經過X光檢查沒有傷到骨頭，曾豪駒表示，林泓育手背已經消腫，今天也有打擊訓練，沒有問題的會先準備代打。