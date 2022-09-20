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籃球／中華培訓隊2連勝 阿提諾點名3年輕球員條件佳

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
中華培訓隊阿提諾（中）攻下19分、5籃板、5抄截。圖／中華籃球協會提供
中華培訓隊阿提諾（中）攻下19分、5籃板、5抄截。圖／中華籃球協會提供

跨聯盟籃球邀請賽今天進行第4天賽程，中華培訓隊面對SBL裕隆隊靠著邱子軒、阿提諾聯手攻下38分，以90：68大勝對手，收下2連勝。

以國內年輕與大專球員組成的中華培訓隊，在跨聯盟邀請賽首場比賽以3分差距險勝台鋼獵鷹後，今天面對前一場擊敗PLG RISING STARS的裕隆，在上半場就靠著優異的防守讓對手僅攻下33分，且進攻端還展現多點開花的攻勢，全場共6人得分在8分以上，最終以22分差距大勝。

對於前一場擊敗同樣年輕的PLG RISING STARS後，今天卻慘敗給中華培訓隊，裕隆教練邱大宗直言，球員在體能調節上出了不小的問題，並直言球員打得不夠努力，「我們沒人抽筋或是躺下，每個人都還是帥帥的。」

對於球隊從集訓時的閉門賽不敵裕隆到今天擊敗對手，培訓隊教練桑茂森表示，球員對於對手的熟悉度提高是一大關鍵，「這批球員未來都是中華隊的培訓或是正選球員，而最重要的就是要學會熟悉對手，從開賽他們就對於教練團的設定策略做得很好。」

阿提諾表示，這次自己在培訓隊陣中就是扮演帶領球隊的角色，也希望跟年輕球一起成長，他也點名邱子軒、江均、高錦瑋都有很棒的條件，讓他留下深刻印象。

邱子軒今天攻下全隊最高的19分外帶、6籃板、4助攻，對於同梯的獵鷹新秀谷毛唯嘉同樣在跨聯盟邀請賽大放異彩，甚至是在球隊中找到定位，新賽季將代表海神出賽的邱子軒坦言並不會因此心急，「他個人感覺已經在隊中扮演靈魂角色，不過我之前也已經隨隊練了一個多月，歸隊後不會太擔心融入的問題，我應該能很快就適應。」

阿提諾 PLG 海神

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