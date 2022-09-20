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中職／以備不時之需 龍隊、悍將註冊兩U23國手

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導

昨天是本季球員註冊截止日，富邦悍將、味全龍隊都有U23世界盃中華隊培訓球員入列，本屆U23預計10月13到23日於台灣開打，若入選最終名單可能來不及助陣今年賽季，反之月底縮編28人名單時若被刷下，則可能成為母隊的及時雨。

悍將在昨天新註冊5人，包括今年選秀第2到4順位的投手潘奕誠、內野手池恩齊、外野手蔡佳諺，以及自主培訓簽下的外野手廖柏勳、內野手劉俊豪。被問到新註冊選手，丘昌榮點名兩人，他表示二軍教練團有推薦廖柏勳、蔡佳諺，攻守都滿穩定。

廖柏勳今年在選秀會上落選，悍將以自主培訓合約簽下，目前在二軍出賽6場，打擊率破5成；蔡佳諺則是第4輪選進，除了攻守期待值外還有顏值。

龍隊新註冊球員只有外野手冉承霖，葉君璋指出，他的腳程與守備都不錯，以他條件應該會打U23，註冊只是以防萬一；同樣在U23名單中的還有池恩齊，悍將也在通盤考量後決定先行註冊，以備不時之需。

選秀 丘昌榮 富邦悍將

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