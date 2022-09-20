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中職／林岳平兩度詢問才點頭 許銘傑接經典賽教練壓力大

中央社／ 桃園20日電
許銘傑透露林岳平二度詢問才答應加入經典賽教練團，「壓力蠻大的」。 聯合報系資料照
許銘傑透露林岳平二度詢問才答應加入經典賽教練團，「壓力蠻大的」。 聯合報系資料照

世界棒球經典賽教練團安排，總教練林岳平許銘傑當投手教練，也獲得樂天桃猿隊支持；許銘傑透露林岳平二度詢問才答應，「壓力蠻大的」，但也提到台灣投手群素質進步很大。

2023年世界棒球經典賽台灣隊總教練確定是統一獅隊總教練林岳平，林岳平先前受訪表示，投手教練安排，有詢問中信兄弟隊二軍投手教練王建民、樂天桃猿隊投手教練許銘傑，初步規劃許銘傑負責調度、王建民協助投手調整。

桃猿隊領隊浦韋青今天受訪表示，上週林岳平有當面跟球團溝通，表達他的想法，「我們會支持」。

談起接下這個任務，許銘傑直言：「對我來說壓力蠻大的」，也透露林岳平第一次詢問時，自認經驗不足，才第2年帶中職球隊，「比我帶的久的教練多的是，我了解桃猿隊的球員，但國家隊不一樣」，直到第2次詢問許銘傑才點頭。

許銘傑笑說已經忘了上一次在國家隊是什麼時候，只記得曾經給郭泰源帶過；許銘傑表示，原本希望是王建民負責在前面調度，「他教球教比較久，對台灣棒球也比我深入，短期比賽，需要他那種有見過大場面的教練。」

談起代表隊可能的投手群選擇，許銘傑也提到，其實中職的球員不會比旅外球員差，就中職球員來看，這些年來實力真的提升很多，球速方面，現在投145公里感覺像是以前的130公里，球速破150公里的投手太多。

許銘傑也提到，短期比賽每一場都要輸贏，要把球員放在對的位置，也強調台灣職棒已經打出屬於自己的模式和特色；但許銘傑也強調，現階段母隊的戰績最重要，在總冠軍戰之前不會想太多，先全力協助球隊拿下總冠軍。

許銘傑 林岳平 樂天桃猿

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