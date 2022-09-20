中職／深夜Room Tour靠慶baby帶路 王躍霖只差陳仕朋未攻略

王躍霖來到富邦悍將隊快速融入，現在已和隊友處得超好，還和江少慶晚上一起room tour，唯一還未「開發」成功是陳仕朋，嘗試和他聊天被「句點」，他笑說：「還不知道他的點，沒關係啦！這東西不勉強。」

王躍霖透過交易來到悍將，上周升上一軍，已出賽兩場，皆未失分，但他自認運氣成分高，「第二場捕手有幫忙，陳傑憲也有幫忙，打第1球。」

對於出賽定位，他不預設立場，「隨時把自己準備好，不用把自己看得多重要，在任何位置上就是去完成自己的工作，不會去想丟第幾局，只要你好，教練自己會有安排。」

雖是來到新球隊，王躍霖談到與隊友的相處滿是笑點，他在客場之旅的室友是原本就交情很好的申皓瑋；回到淡水宿舍後，想要認識環境，由江少慶帶領他room tour，「他自己主動欸！帶我認識宿舍環境，晚上去看，我說那麼暗，你要不要白天再看。」

江少慶有個反差超大的「慶baby」綽號，王躍霖則是更直接喊他「baby」，就連有次開擴音通話，老婆就在旁邊，他一喊出「baby」觸動老婆神經，「我老婆問誰啦！」他招認：「我好像也沒有這樣喊過我老婆。」

王躍霖與江少慶從世界12強棒球賽開始比較熟，相比當時，「baby」已比當時更活潑，但還是比較安靜一點。王躍霖說：「再慢慢開發他，讓他開心一點。」他進一步爆料申皓瑋超敢，平常就在開導江少慶要開心一點，「他就跟他說開心一點啦！每次都悶悶不樂、扳著一張臉，難怪敗投那麼多。」

王躍霖與悍將隊友們都很處得來，「很快就融入在一起，不會有隔閡，除了仕朋很安靜，他真的很安靜。」他上周嘗試與陳仕朋聊天，問他「你這禮拜沒有丟喔？」結果對話很快就結束。聽聞陳仕朋有個特別的頻率，對到頻率後就可以很快攻略，王躍霖笑答：「我期待，目前投手裡面最沒有交集是他。」