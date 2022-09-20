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中職／睽違3年！ 獅隊林子崴22日重回一軍先發

中央社／ 桃園20日電
中職統一獅隊上週胡智為、姚杰宏確診，總教練林岳平表示，22日將由左投林子崴（圖）頂替先發，這也是林子崴睽違3年再於一軍先發。 中央社
中職統一獅隊上週胡智為、姚杰宏確診，總教練林岳平表示，22日將由左投林子崴（圖）頂替先發，這也是林子崴睽違3年再於一軍先發。 中央社

中職統一獅隊上週胡智為、姚杰宏確診，總教練林岳平說，22日將由左投林子崴頂替先發，這也是林子崴睽違3年再於一軍先發，林子崴表示，上場把球的品質投好就有機會拉長局數。

中華職棒統一獅隊上週先發投手輪值胡智為、姚杰宏接連確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），林岳平表示，林子崴4月底下二軍後，就開始調整往先發出賽，也希望獅隊先發輪值可以多一名左投，目前在二軍投球數已經有到約70球，剛好陣中有先發投手的缺，與江辰晏比較考量後，決定讓他提早一軍登板。

林岳平表示，江辰晏目前的狀況不會太差，但場上有危機時比較容易接連被打安打，教練團做一些戰力上的調整，先發輪值有一些挪動，也期待林子崴可以有好的表現，22日登板可以完成5局投球任務。

林子崴上一次在一軍先發已經是2019年8月30日，後來也因為手肘傷勢影響、出賽不穩定，2020年開刀治療，近年定位改成中繼。

林子崴從上週就開始隨隊，他表示先發比中繼還要好調整，中繼每天都需要持續準備，但不一定會上場，先發有確定出賽的時間，可以事先做好準備，把最好的狀況調整到出賽當天。

睽違3年重返先發，也是過去熟悉的位置，林子崴直言也隔蠻久了，這些年來先發中繼都有嘗試過，加上傷勢困擾，「該有的感覺都有過了，不會覺得特別陌生。」

林子崴表示，一軍先發出賽順其自然，把自己準備好，上場就盡先發投手該做的本分，把球的品質投好，就有機會拉長局數。

球隊下半季狀況沒有這麼好，加上疫情有人員的調動，林子崴表示，在二軍都持續照著訓練課表做，有機會上一軍就好好把握、拿出表現。

林子崴 林岳平

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