U18世界盃／韓國火球男熱血連投4場 韓媒：讓人想起崔東原

韓國職棒今年的選秀狀元金書賢，在本屆U18世界盃火球連發成為最受矚目的投手，不過他最後連投4場、熱投127球，引發不少討論。

南韓在季軍戰以2：6不敵日本，拿下第四名，其中金書賢在2局登板投出3個保送、被敲1安，失掉3分，1個出局數都沒拿到就退場。南韓媒體《MK SPORTS》報導指出，就算是金書賢這樣的投手，也很難在國際大賽連投4場，雖然結果不如預期，但不該將責任都丟在他身上。

報導接著提到金書賢的鬥志，讓人想起南韓傳奇投手崔東原，他曾在1984年韓國大賽獨得4勝，率領樂天巨人隊奪冠。韓職最佳投手獎也命名為崔東原獎。報導指出：「這是難以想像的鬥志，金書賢繼承這樣的鬥志，但沒能取得相同的結果，不過他才18歲，能以這樣的心情踏上投手丘，已經是收穫。」

金書賢在面對中華隊的比賽中，飆出102英里（約164公里）的火球。韓媒表示，164公里是南韓選手最高球速紀錄，雖然不是正式紀錄，但這個表現還是讓人驚艷。金書賢曾在高中棒球大賽中，投出156.7公里的紀錄。

南韓左投黃俊書。 截圖自WBSC官網

金書賢本次U18總計出賽6場，主投10.2局，送出18次三振，防禦率5.25。南韓隊表現最好的則是高二投手黃俊書，他在面對中華隊之戰表現出色，讓韓媒聯想到國家隊王牌投手金廣鉉。黃俊書本次賽會總共主投11.1局14次三振只失2分，防禦率1.24。